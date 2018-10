Samsung Galaxy A7 (2017) und A8 erhalten Sicherheitsupdate für Oktober

Mehr Sicherheit dank regelmäßiger Updates: Samsung stattet derzeit zwei Smartphones mit dem Sicherheitsupdate für Oktober 2018 aus – das Galaxy A7 von 2017 und das Galaxy A8. Die Aktualisierung soll verschiedene Schwachstellen ausräumen.



Samsung rollt das Sicherheitsupdate für Oktober 2018 wie üblich in Wellen aus: Für das Galaxy A7 (2017) beispielsweise steht die Aktualisierung (A720FXXU6CRJ5) zunächst in Indien zur Verfügung, für das Galaxy A8 (A530WVLS3BRJ1) in Kanada, wie SamMobile berichtet. Wann das Update auch in anderen Regionen verfügbar ist, steht derzeit noch nicht fest. Es sollte aber nicht mehr allzu lange dauern, ehe es auch in Europa via OTA-Update (Over The Air) angeboten wird.

Etliche kritische Sicherheitslücken

Mit dem Sicherheitsupdate für Oktober 2018 schließt Google auf Galaxy A7 und A8 Dutzende Sicherheitslücken, die das Betriebssystem Android betreffen. Eine besonders kritische Lücke ermöglicht es Angreifern, schadhaften Code in das System einzuschleusen. Samsung hat die Aktualisierung laut SamMobile noch ergänzt, um 11 weitere Schwachstellen zu adressieren, die nur die eigenen Geräte betreffen.

Das Galaxy A7 (2017) und das Galaxy A8 sind nicht die ersten Geräte des Unternehmens, die das Sicherheitsupdate erhalten. Samsung hat bereits das Galaxy S8 mit der Aktualisierung versorgt. Auf dem Galaxy S9 schließt das Update nicht nur Lücken, sondern bringt auch ein Feature mit. Mit der neuen Firmware soll das Top-Smartphone bessere Selfies schießen können. Außerdem werde die Stabilität des Betriebssystems insgesamt erhöht.