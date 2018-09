Samsung Galaxy A7 mit Triple-Kamera ist offiziell: So viel kostet es

Mit dem Samsung Galaxy A7 kommt die Triple-Kamera in die Mittelklasse

Samsung geht neue Wege: Mit dem Galaxy A7 hat das Unternehmen ein Mittelklasse-Smartphone vorgestellt, das auf der Rückseite eine Triple-Kamera bietet. Ungewöhnlich ist, dass der Hersteller nicht zuerst seine Top-Modelle damit austattet. Es ist bereits bekannt, wie viel das A7 (2018) in einigen Regionen kosten wird.

Immerhin handelt es sich beim Galaxy A7 um das erste Samsung-Smartphone mit einer Triple-Kamera. Diese setzt sich aus einem 24-MP-Objektiv, einer Super-Weitwinkel-Linse mit 8 MP und einer "Depth"-Kamera zusammen. Letztere löst mit 5 MP auf und sorgt laut Pressemitteilung für einen Bokeh-Effekt. Die Frontkamera löst mit 24 MP auf.

Unter 400 Euro

Das Galaxy A7 erkennt Szenen automatisch und optimiert die Einstellungen der Kamera. Zudem könnt ihr den LED-Blitz selbst einstellen, über den "Pro Lightning Mode" verbessert ihr bei Bedarf das Licht digital. Die von aktuellen Samsung-Top-Modellen bekannte AR Emojis sind mit dabei.

Abgesehen von der Triple-Kamera bietet das Galaxy A7 eine für 2018 typische Mitteklasse-Ausstattung. Angetrieben wird das Gerät von einem Octa-Core-Chipsatz, der mit 2,2 GHz taktet. Zudem sind 4 GB RAM und 65 GB interner Speicher vorhanden. Alternativ gint es Ausführungen mit 4 GB RAM und 128 GB Speicherplatz und mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 internem Speicherplatz. Der Akku hat die Kapazität von 3300 mAh.

Das Galaxy A7 mit 6-Zoll-Display und Android Oreo kommt laut SamMobile zum Preis von 350 Euro in den Handel. Das Smartphone gibt es in Blau, Schwarz, Gold und Pink. Das A7 erscheint im Herbst 2018 in einigen europäischen Regionen. Noch ist nicht bekannt, ob Deutschland dazu gehört.