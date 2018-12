Samsung Galaxy A7: Update bringt Super-Zeitlupe

Update verbessert die Kamera des Galaxy A7 von 2018: Samsung rollt derzeit eine Aktualisierung aus, die verschiedene Bereiche des Smartphones der oberen Mittelklasse verbessern soll. Dazu gehört etwa die Möglichkeit, bessere Zeitlupen aufzunehmen.

Im Fokus des Updates steht die Super-Zeitlupe: Mit dem Galaxy A7 (2018) könnt ihr nun also auch Filme mit vielen Einzelbildern aufnehmen, die sehr langsam ablaufen. Allerdings solltet ihr laut SamMobile nicht die Qualität der Super-Zeitlupe erwarten, wie sie etwa das Galaxy S9 bietet. Stattdessen handele es sich um die "Basisversion" dieses Modus. Dennoch ist es das Hauptfeature, das in dem Update enthalten ist.

Sicherheitsupdate für November 2018

Die neue Firmware für das Galaxy A7 (2018) trägt die Kennnummer "A750FNXXU1ARK2" und hat die Größe von 275 MB. Das aktuelle Update sollte euch per OTA ("Over the Air") angeboten werden. Alternativ könnt ihr es auch manuell installieren. Die Aktualisierung beinhaltet neben der Super-Zeitlupe auch das Sicherheitsupdate für November 2018. Bislang hat das Unternehmen unter anderem das Galaxy S9 und das S9 Plus mit diesem Sicherheitsupdate ausgestattet; und auch Nutzer des Galaxy S8 konnten den Patch bereits installieren.

Mit dem Galaxy A7 (2018) hat Samsung Ende September sein erstes Smartphone vorgestellt, das über eine Triple-Kamera verfügt. Damit sollen vor allem gute Weitwinkel-Aufnahmen möglich sein. Ein weiteres Feature des Gerätes ist der Fingerabdrucksensor, der sich an der Seite des Gehäuses befindet. Wie sich das Smartphone in der Praxis beweist, verrät euch der Testbericht von Jan.