Mit dem Galaxy A70 hat Samsung vergangenes Jahr ein Mittelklasse-Smartphone auf den Markt gebracht, das uns im Test durchaus überzeugen konnte. Wer sich das Gerät gekauft hat, kommt bald in den Genuss von Android 10. Das Update ist bereits auf dem Weg an erste Nutzer.

Wie GSMArena berichtet, rollt die Aktualisierung derzeit in der Ukraine aus. Demnach dürfte es nicht mehr lange dauern, bis das Update auf Android 10 auch Galaxy-A70-Besitzer in Deutschland erreicht. Die Verteilung dürfte wie immer schrittweise erfolgen. Das bedeutet: Nach und nach wird Samsung immer mehr Regionen und Nutzer bedienen. Euer Galaxy A70 sollte euch automatisch darauf aufmerksam machen, sobald sich die Software installieren lässt. Alternativ könnt ihr auch regelmäßig in den Einstellungen danach Ausschau halten.

Galaxy A70: So viel Speicher benötigt das Update auf Android 10

Solange ihr auf die Aktualisierung wartet, könnt ihr schon mal sicherstellen, dass ihr auch genügend Speicherplatz dafür habt. Das Update auf Android 10 ist offenbar 2,06 GB groß. Nach der Installation habt ihr nicht nur die aktuelle Version von Googles mobilem Betriebssystem auf eurem Smartphone. Darüber hinaus hält auch One UI 2.0 Einzug in euer Galaxy A70. Samsungs Benutzeroberfläche bietet das ein oder andere Feature, das Android 10 vermissen lässt.

Außerdem beinhaltet das Update den Sicherheitspatch für Februar 2020. Schön zu sehen, dass Samsung gleich die aktuellste Version mitliefert. Andere Hersteller rollen Android-Updates teilweise mit längst veralteten Sicherheitspatches aus. Ebenfalls erfreulich: Laut der offiziellen Roadmap sollte das Galaxy A70 Android 10 eigentlich erst im April erhalten. Nun bekommen Besitzer das Update also schon über einen Monat früher.

Sicherheitspatches für seine Smartphones hat Samsung in letzter Zeit generell sehr schnell an die Nutzer gebracht. Nun sieht es so aus, als würde der Hersteller sich auch bei den großen Android-Updates nicht mehr ganz so viel Zeit lassen wir früher. Der Nachfolger des Galaxy A71 kommt übrigens bereits ab Werk mit Android 10. Dass Samsung seine Mittelklasse-Smartphones direkt mit der aktuellen Android-Version ausliefert, ist erst seit Kurzem der Fall.