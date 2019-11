Mehr Kamera, weniger Notch? Im Jahr 2020 bringt Samsung voraussichtlich das Galaxy A71 in den Handel. Doch was ändert sich im Vergleich zum Vorgänger? Ein Foto soll uns einen Vorgeschmack darauf geben, mit welchen Neuerungen der südkoreanische Hersteller die Mittelklasse aufmischen will. Mehr Bilder liefert euch das Video am Ende des Artikels.

Im Netz sind die ersten (gerenderten) Bilder aufgetaucht, auf denen ihr das Samsung Galaxy A71 sehen sollt. Die Quelle ist der bekannte und treffsichere Leak-Experte Steve Hemmerstoffer, der uns schon häufig das Design kommender Smartphones vorab gezeigt hat. In Zusammenarbeit mit CashKaro zeigt er ein Handy, dessen Display beinahe die gesamte Vorderseite einnimmt. Nur am unteren Rand ist ein etwas breiterer Rand zu sehen – wie schon beim Galaxy A70.

Vier Kameras und ein Punch-Hole

Das Galaxy A71 bietet wohl noch etwas mehr Bildfläche als sein Vorgänger: Die Frontkamera soll sich mittig in einem kleinen Loch im Display befinden – ein sogenanntes Punch-Hole. Angeblich misst der Screen insgesamt 6,7 Zoll in der Diagonale. Damit wäre das Smartphone sogar größer als das Top-Modell Galaxy Note 10.

Zu den größten Neuerungen dürfte die Hauptkamera gehören. Den Fotos zufolge besitzt das Galaxy A71 gleich vier Linsen auf der Rückseite, die in einer "L-Form" angeordnet sind. Auch das Galaxy A51 erhält angeblich so eine Kamera.

Welchen Zweck die einzelnen Objektive erfüllen, ist aber wohl noch nicht bekannt. Wir können uns jedenfalls vorstellen, dass ein Tele-Zoom, ein Ultra-Weitwinkel und ein Weitwinkel mit an Bord sind. Die vierte Linse ist womöglich für die Tiefenwahrnehmung gedacht und sorgt für bessere Bokeh-Effekte (unscharfer Hintergrund).

Vorteil gegenüber Note 10+

Die Bilder ermöglichen uns auch einen Blick auf die Anschlüsse des Smartphones. Was ihr hier seht, könnte euch durchaus freuen: Zumindest Gerüchten zufolge ist ein Kopfhöreranschluss mit an Bord. Beim Galaxy Note 10+ verzichtete der Hersteller erstmals auf diesen Port. Es wäre daher denkbar, dass der Anschluss künftig ebenso bei anderen Modellen von Samsung fehlt.

Insgesamt kommt euch das Design womöglich etwas bekannt vor: Die Aufnahmen erinnern sehr an Bilder, die das Galaxy A51 zeigen sollen. Bis wir hier Gewissheit haben, dauert es aber wohl nicht mehr lange. Schon im Frühjahr 2020 soll Samsung das Galaxy A71 und Galaxy A51 offiziell präsentieren.