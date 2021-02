Noch vor dem offiziellen Release des Samsung Galaxy A72, der Neuauflage des beliebten Mittelklasse-Handys Galaxy A71, sind Specs und Renderbilder aufgetaucht. Wir geben Einblicke in das Samsung-Smartphone.

Nicht nur Samsungs Top-Handys kommen gut an, auch die Mittelklasse ist sehr beliebt. So gehört beispielsweise das Galaxy A51 derzeit zu den meistverkauften Handys der Südkoreaner. Kein Wunder also, dass der Hersteller die Geräte noch einmal neu auflegt. Mit dazu gehört auch das Samsung Galaxy A72, der Nachfolger des Galaxy A71. Anfang 2021 soll das Smartphone auf den Markt kommen, die technischen Daten wurden jedoch bereits geleakt.

Großes Handy mit SuperAMOLED-Display

Das Samsung Galaxy A72 soll laut WinFuture ein 6,7 Zoll großes Display mit AMOLED-Technologie und einer Auflösung von 2400x1080 Pixeln besitzen. Außerdem könnte das Mittelklasse-Handy mit einer erhöhten Bildwiederholrate von 90 Hz auf den Markt kommen. Optisch unterscheidet sich die Neuauflage kaum vom Vorgänger. Einzig das Kameramodul ist etwas anders angeordnet. Die Hauptlinse des A72 löst mit 64 MP auf und soll für mehr Schärfe und Details sorgen. Mit an Bord ist WinFuture zufolge außerdem ein Fingerabdrucksensor, der direkt unter dem Display sitzt.

Kein 5G für das Galaxy A72

Das Herzstück des Samsung Galaxy A72 wird voraussichtlich der Qualcomm Snapdragon 720G, ein Octa-Core-Prozessor, der mit bis zu 2,3 GHz taktet. Damit könnt ihr euch auf einen soliden Mittelklasse-Chip freuen. Dem Snapdragon zur Seite stehen wahlweise 6 oder 8 GB RAM. Der interne Speicher soll 128 oder 256 GB betragen und per Speicherkarte erweiterbar sein. Darüber hinaus soll im A72 ein 5000 mAh großer Akku stecken. Leider muss die Neuauflage des A71 laut WinFuture auf 5G verzichten und soll nur als reine 4G-Variante zur Verfügung stehen. Anders sieht es beim Samsung Galaxy A52 aus. Die Neuauflage des aktuellen Kassenschlagers erscheint nach derzeitigem Kenntnisstand auch in einer Version mit 5G-Modem.