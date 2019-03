Samsung Galaxy A8 (2018) erhält Android Pie

Samsung rollt Android Pie für das Galaxy A8 (2018) derzeit in Deutschland aus. Wer das Mittelklasse-Smartphone besitzt, könnte demnach schon bald eine entsprechende Benachrichtigung empfangen. Die Aktualisierung enthält die Benutzeroberfläche One UI und auch das Sicherheitsupdate für März 2019.

Die Verteilung von Android Pie an Nutzer des Samsung Galaxy A8 und Galaxy A8 Plus hat deutschlandweit begonnen, wie SamMobile berichtet. Auch bei unseren Nachbarn in den Niederlanden ist das Update inzwischen angekommen. Die auffälligste Änderung durch die Aktualisierung ist die frische Optik von Samsungs Benutzeroberfläche One UI. Dazu gehört unter anderem ein neues Design für die (Schnell-)Einstellungen. Zudem soll das Android-Update zahlreiche Apps optimieren.

Aktuelles Sicherheitsupdate ist dabei

Erfreulicherweise enthält die Aktualisierung auch den Android-Sicherheitspatch für März 2019. Ihr solltet das Update also möglichst bald installieren. Das Android-Pie-Update für das Galaxy A8 ist insgesamt 1,4 GB groß. Deshalb solltet ihr die Aktualisierung am besten dann herunterladen, wenn euer Smartphone mit einem WLAN verbunden ist.

Erhaltet ihr zeitnah keine automatische Benachrichtigung für das Update, dann könnt ihr euren Update-Status manuell überprüfen. Schaut dazu auf eurem Galaxy A8 (Plus) in die "Einstellungen" und tippt anschließend auf "Software-Update". Danach wählt ihr "Herunterladen und installieren" aus. Laut SamMobile ist es möglich, dass ihr die eine oder andere App im Nachgang separat aktualisieren müsst.

Ende 2017 stellte Samsung Galaxy A8 (2018) und A8 Plus (2018) offiziell vor. Die Mittelklasse-Smartphones hoben sich damals mit ihren großen Infinity-Displays und der Dual-Kamera auf der Vorderseite von der Konkurrenz ab. Etwa ein halbes Jahr später erschienen die Geräte dann auch in Deutschland.