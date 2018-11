Samsung Galaxy A8 (2018) erhält Sicherheitsupdate für November

Für das Samsung Galaxy A8 (2018) rollt derzeit ein neues Sicherheitsupdate aus. Dieses schließt mehrere Sicherheitslücken auf dem Mittelklasse-Smartphone. Ein etwas älteres Modell des Herstellers erhält die neue Version ebenso.

Samsung stattet neben dem Galaxy A8 (2018) aktuell auch das Galaxy A5 (2017) mit dem Sicherheitsupdate für November 2018 aus, wie SamMobile berichtet. Der Rollout hat bereits in mehreren Ländern begonnen. Womöglich erhalten also auch schon erste Nutzer in Deutschland die Aktualisierung.

Elf kritische Lücken

Mit dem Sicherheitsupdate schließt Samsung elf kritische Lücken auf dem Galaxy A8 (2018) und Galaxy A5 (2017). Zudem adressiert die neue Version acht Angriffspunkte, die speziell bei Samsungs eigene Benutzeroberfläche auftreten. Ihr solltet das Update also installieren, damit euer Smartphone mitsamt euren Daten bestmöglich geschützt ist. Falls ihr die entsprechende Benachrichtigung noch nicht erhalten habt, könnt ihr in den Einstellungen auch eine manuelle Suche nach neuen Aktualisierungen starten.

Zuvor hat Samsung bereits mehrere Top-Modelle mit dem Sicherheitsupdate ausgestattet. So hat das Galaxy S8 die Aktualisierung bereits Mitte November erhalten. Davor haben die aktuellen Premium-Smartphones Galaxy Note 9, Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus die neue Version bekommen.

Bis das Update auf Android Pie eines der genannten Samsung-Smartphones erreicht, dürfte hingegen noch etwas Zeit verstreichen. Wohl gerade aufgrund der stark modifizierten Benutzeroberfläche haben die Entwickler viel Arbeit mit der Aktualisierung. Zumindest für das Galaxy S9 gibt es schon eine Beta-Version, über die ihr Android 9.0 und One Ui bereits ausprobieren könnt.