Samsung Galaxy A8 erhält Sicherheitsupdate für Dezember 2018

Samsung sorgt für die Sicherheit des Galaxy A8: Für das Smartphone der oberen Mittelklasse rollt derzeit das Sicherheitsupdate für den Monat Dezember 2018 aus. Damit sollten alle Sicherheitslücken geschlossen werden, die Google bis Ende November 2018 bekannt waren.

Die neue Firmware für das Galaxy A8 trägt die Kennnummer "A530FXXS3BRL1" , berichtet SamMobile. Das Sicherheitsupdate für Dezember 2018 adressiert sechs Lücken, die Android allgemein betreffen. Darüber hinaus sollen insgesamt 40 Lücken geschlossen werden, die auf Samsung-Geräten auftreten können. Entsprechend solltet ihr die Aktualisierung auf jeden Fall installieren.

Schrittweiser Rollout

Das Update sollte für das Samsung Galaxy A8 ab sofort via OTA ("Over the Air") zur Verfügung stehen. Mitunter kann es aber ein paar Tage dauern, bis eine Aktualisierung dieser Art tatsächlich auf allen Geräten angekommen ist. Falls ihr noch keine Benachrichtigung zur Verfügbarkeit erhalten habt, könnt ihr auch in den Geräteinformationen nachsehen, ob ihr das Sicherheitsupdate für Dezember 2018 manuell herunterladen könnt.

Es ist fast genau vier Wochen her, seit Samsung für das Galaxy A8 das Sicherheitsupdate für November 2018 veröffentlicht hat. In dem Monat gab es in Samsungs Benutzeroberfläche deutlich weniger kritische Sicherheitslücken als im Dezember. Samsung hat das A8 im Juni 2018 der Öffentlichkeit präsentiert, seit Juli ist es in Deutschland auch tatsächlich erhältlich. Entsprechend können Besitzer des Smartphones damit rechnen, noch eine ganze Weile mit Updates versorgt zu werden.