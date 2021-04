In einem Unboxing-Video soll das Samsung Galaxy A82 zu sehen sein. Das inoffizielle Bildmaterial zeigt das Smartphone sowohl von vorne als auch von hinten. Sollte das Handy tatsächlich so aussehen, könnte das für Enttäuschung sorgen.

Entgegen der Gerüchte und möglicherweise auch Erwartungen soll das im Leak gezeigte Smartphone keine innovative Kamera besitzen. Sein Vorgänger, das Galaxy A80, kam hingegen mit einer drehbaren Hauptkamera auf den Markt: Ein Highlight, das bessere Selfies mit der hochauflösenden Hauptkamera ermöglicht. Das Unboxing-Video macht diese Hoffnungen zunichte:

Statt der Super-Selfie-Cam steht euch für Selbstporträts offenbar eine gewöhnliche Frontkamera zur Verfügung, die platzsparend in einem Punch-Hole untergebracht ist. Auf der Rückseite des mutmaßlichen Galaxy A82 sind drei Linsen zu sehen. Nach neuesten Informationen sollen sie Teil der 64-MP-Hauptkamera sein.

Galaxy A82: Das kommt uns bekannt vor

Optisch erinnert das Kamera-Setup an das Galaxy S21. Das Gehäuse hingegen an das Galaxy A52 und das Galaxy A72. Offenbar hat der Hersteller also das Design diverser anderer Geräte für das A82 recyclet, statt sich etwas Neues einfallen zu lassen. Ein Post bei Weibo soll ebenfalls das kommende Galaxy A82 zeigen. Die Bilder weisen Ähnlichkeiten mit dem Modell aus dem Video auf. Das dunkelgraue Gehäuse aus dem Post und das polarweiße Gehäuse aus dem Video lassen auf erste Farbvarianten schließen.

Galaxy A82 in Südkorea schon offiziell?

In Südkorea hat Samsung das Galaxy A82 womöglich schon vorgestellt. Denn dort ist seit Kurzem das Galaxy Quantum 2 offiziell, das bei uns als A82 erscheinen soll. Sollte das der Wirklichkeit entsprechen, hätten wir auch bereits ein paar Specs für euch. Das angekündigte Smartphone besitzt ein 6,7 Zoll großes Display – groß genug, um sich Filme und Serien bequem im Bett anzuschauen.

Dank des verbauten Qualcomm Snapdragon 855+ dürfte das Handy zudem spielend mit Mobile Games zurechtkommen. Denn In der Mittelklasse gibt es dafür kaum einen besseren Prozessor. Auch für andere Anwendungsszenarien solltet ihr damit bestens gerüstet sein.

Gerüchten zufolge soll das in Europa angebotene Galaxy A82 ohne QRNG-Chip angeboten werden.Der Chip soll die Nutzung von Apps mit vertrauenswürdigen Daten sicherer machen – und damit beispielsweise auch Mobile Banking.

