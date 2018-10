Samsung Galaxy A9s mit Vierfach-Kamera soll auch in Europa erscheinen

Die Vorderseite des Galaxy A9s soll der des Galaxy A6 Plus (Bild) ähnlich sehen

Noch im Oktober soll Samsung neue Mittelklasse-Smartphones vorstellen – darunter das Galaxy A9s. Offenbar erscheint das angebliche Kamera-Monster nicht nur im asiatischen Raum. In den anderen Regionen wird das Gerät aber offenbar einen vereinfachten Namen erhalten.

Das zuvor von der Gerüchteküche als Galaxy A9 Pro bezeichnete Smartphone soll als Galaxy A9s erscheinen, berichtet GizChina unter Berufung auf eine anonyme Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut sei. Samsung wird das Gerät angeblich auch auf den europäischen Markt bringen – aber mit einem vereinfachten Namen. In Regionen außerhalb Asiens ist bislang noch kein Galaxy A9 erschienen, womöglich verpasst der südkoreanische Hersteller seinem Mittelklasse-Modell also diesen Namen für Europa.

Präsentation zusammen mit Galaxy P30?

Samsung hat bereits das Galaxy A7 mit Triple-Kamera vorgestellt. Doch drei Linsen auf der Rückseite sind dem Hersteller offenbar noch nicht genug: Das Galaxy A9s soll als erstes Smartphone des Unternehmens gleich vier Objektive auf der Rückseite besitzen. Welche Vorteile das bietet, ist noch nicht bekannt. Womöglich liefert die Technologie einen mehrfachen optischen Zoom.

Am 11. Oktober 2018 soll die Enthüllung des Galaxy A9s stattfinden. An diesem Tag stellt Samsung angeblich auch das Galaxy P30 vor, das auch unter dem Namen "Galaxy A6s" erscheinen wird. Als Besonderheit könnte das Smartphone einen Fingerabdrucksensor im Display besitzen. Der Sensor soll Fingerabdrücke optisch erfassen und ist daher wohl nicht so zuverlässig wie die Ultraschall-Variante, die Gerüchten zufolge im Galaxy S10 verbaut ist.