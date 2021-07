Die AirPods sind eines der erfolgreichsten Apple-Produkte überhaupt, und das zu Recht. Mit den Galaxy Buds 2 könnte es Samsung gelingen, dem großen Konkurrenten mehr als nur ein paar Kunden streitig zu machen. Denn offenbar haben sie den Apple-Kopfhörern ein besonderes Feature voraus.

Die Rede ist von Active Noise Cancelling (ANC), also der aktiven Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen. Das Feature an sich ist nicht neu, allerdings üblicherweise teureren In-Ears vorbehalten. Apple hat es nur in seine regulär knapp 280 Euro teuren AirPods Pro integriert. Samsungs einzige damit ausgestattete In-Ears sind die Galaxy Buds Pro (ursprünglich 230 Euro) und die Galaxy Buds Live (190 Euro zum Release). Mit den Galaxy Buds 2 soll das Feature deutlich erschwinglicher werden – auch ohne Rabatte.

Galaxy Buds2 supports active noise canceling pic.twitter.com/c3dZ6Qhewm — Ice universe (@UniverseIce) July 6, 2021

Das jedenfalls deutet der in der Regel zuverlässige Ice Universe auf Twitter an. In einem Tweet schreibt er, dass die Galaxy Buds 2 Active Noise Cancelling unterstützen und liefert uns zum Beweis auch gleich noch einen Screenshot aus Samsungs Wearable-App mit.

Galaxy Buds 2: ANC wäre eine Überraschung

Da die Vorgänger des Galaxy Buds 2 noch kein ANC mitbringen, wäre die Integration in das neue Modell eine überaus erfreuliche Überraschung – und ein beachtlicher Vorteil gegenüber der direkten Konkurrenz von Apple. Möglicherweise könnte das Feature manch einen dazu bewegen, den Galaxy Buds 2 den Vorzug gegenüber den AirPods zu geben. Natürlich hinge das auch davon ab, wie hoch Samsung den Preis ansetzt bzw. wie sich dieser entwickelt. Erfahrungsgemäß purzeln die Preise bei Samsung eher früher als später.

Spannend wird sein, ob und wie Apple darauf reagiert. Die Entwicklung der nächsten AirPods-Generation ist sicherlich schon weit vorangeschritten, wahrscheinlich sogar bereits abgeschlossen. Viele hatten die AirPods 3 bereits im Frühjahr 2021 erwartet. Doch bei den bisherigen Apple-Events ließen sie sich leider nicht blicken. Spätestens zum Jahreswechsel aber ist mit neuen AirPods zu rechnen. Wir sind gespannt, ob diese dann ebenfalls Active Noise Cancelling bieten werden – oder ob Samsung diesen Vorteil auf absehbare Zeit für sich wird beanspruchen können.