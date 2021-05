Samsungs nächstes Unpacked-Event steht schon bald an und auch ein Start der neuen Samsung Galaxy Buds 2 scheint nun mit angeblich zunehmender Produktion immer näherzurücken. Ein Bild gibt uns einen kleinen Vorgeschmack und liefert Hinweise.

Auch nach dem Launch der Galaxy-S21-Serie hat Samsung wie üblich einiges in petto. Das nächste Unpacked-Event von Samsung soll bereits im Juli auf uns warten. Neben den neuen Versionen des Samsung Galaxy Z Fold und Galaxy Z Flip machen auch Meldungen zu einem Nachfolger der Galaxy Buds die Runde.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy A52

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Eine Kamera, die vieles kann (klare Fotos mit der 64 MP Hauptkamera mit OIS)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s) 21,99 € mtl./24Monate: 19,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Wie das Portal GSMArena mit Bezug auf Roland Quandt berichtet, soll nun die Massenproduktionsphase für die wahrscheinlich Samsung Galaxy Buds 2 genannten True-Wireless-Ohrhörer angelaufen sein. Eine Zeichnung des neuen Ladeetuis gibt uns zudem einen kleinen Vorgeschmack auf mögliche Änderungen.

Samsung Galaxy Buds 2 mit größerem Ladecase und neuer Farbe?

Dem Bericht zufolge plant Samsung für die Galaxy Buds 2 mit der Bezeichnung "SM-R177" kleinere Änderungen. Das Ladecase für die Ohrstöpsel scheint etwas dicker zu werden, wie ein auf Twitter veröffentlichtes Bild zeigt. Möglicherweise will Samsung die Akkukapazität des Etuis oder der Buds verbessern und passt deshalb das Case an.

New 𝙂𝙖𝙡𝙖𝙭𝙮 𝘽𝙪𝙙𝙨 coming soon! pic.twitter.com/AoSo3ykg6W — 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) April 21, 2021

Außerdem sollen die intern "berry" genannten Ear-Buds diesmal in vier Farben erscheinen. Darunter soll sich neben Schwarz, Weiß und Violett auch eine neue Variante in Grün befinden. Bei den Farben Violett und Grün könnte sich das koreanische Unternehmen an dem etwas zurückhaltenden Pastellton der Galaxy Buds Pro orientieren. Samsung wird sich vermutlich nicht noch einmal an eine Farbe wie "Canary Yellow" trauen.

Da es sich hier um einen Nachfolger der ersten Galaxy Buds handelt, dürfte sich bei den Features nicht viel ändern. Active Noise Cancellation (ANC) wird sehr wahrscheinlich weiterhin den Pro- und Live-Versionen vorbehalten bleiben, um diese von den günstigsten TWS-Ohrhörern Samsungs abzugrenzen.