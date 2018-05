Samsung Galaxy J6 (2018): So soll das Mittelklasse-Smartphone aussehen

Mit dem Galaxy J6 (2018) wird Samsung bald sein Angebot an Smartphones der unteren Mittelklasse erweitern. Nun sind Bilder aufgetaucht, die das Gerät bereits vor der offiziellen Enthüllung zeigen sollen. Eines davon könnt ihr euch in dem Tweet am Ende des Artikels anschauen.

WinFuture hat mehrere mutmaßliche Presse-Renderbilder zum Samsung Galaxy J6 (2018) veröffentlicht. Obwohl es sich bei dem Bildschirm des Geräts um ein Infinity Display handeln soll, scheinen die Ränder für heutige Verhältnisse doch relativ ausgeprägt zu sein. Gerüchte hatten eigentlich einen schmaleren Rand vorausgesagt. In anderer Hinsicht scheinen sich die Spekulationen aber zu bewahrheiten: Das Samsung Galaxy J6 (2018) besitzt wohl tatsächlich keinen Homebutton.

Mehrere Farb- und Ausstattungsvarianten

Dennoch müsst ihr wahrscheinlich nicht auf einen Fingerabdrucksensor verzichten. Denn einige der Bilder zeigen einen solchen auf der Rückseite des mutmaßlichen Samsung Galaxy J6 (2018). Außerdem erkennbar ist ein microSD-Karten-Slot, über den ihr den internen Speicher erweitern könnt. Dessen Kapazität soll laut SamMobile übrigens wahlweise 32 GB oder 64 GB betragen. An Arbeitsspeicher biete das Gerät je nach Ausführung und Markt 2, 3 oder 4 GB. Als Antrieb soll Samsungs Chipsatz Exynos 7870 dienen, dessen Kerne wohl mit 1,4 GHz takten.

Den Bildern zufolge wird das Samsung Galaxy J6 (2018) in Schwarz, Gold und Grau erhältlich sein. Laut WinFuture kostet es dann 250 Euro und bringt als Betriebssystem Android 8.0 Oreo mit. Ob Samsung das Smartphone auch in Deutschland verkauft, geht aus dem Bericht nicht eindeutig hervor. Allerdings sei eine Veröffentlichung in Europa vorgesehen.