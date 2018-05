Samsung Galaxy J6: Einsteiger-Smartphone erhält Gesichtserkennung

In Kürze soll Samsung das Galaxy J6 vorstellen. Wirklich überraschen wird das Unternehmen damit wohl nicht. Denn viele Details über das Gerät scheinen bereits an die Öffentlichkeit gelangt zu sein. Nun ist offenbar auch noch das Handbuch zu dem Mittelklasse-Smartphone aufgetaucht.

Daraus geht laut SamMobile hervor, dass das Samsung Galaxy J6 (2018) eine Gesichtserkennung bieten wird. Dabei soll es sich um die gleiche handeln, die Samsung auch bereits mit dem Galaxy A6 ermöglicht. Dank des Features können Nutzer das Smartphone mit dem Gesicht entsperren. Da das Galaxy J6 aber wohl nicht über einen Iris-Scanner verfügt, sollte das Authentifizierungsverfahren darauf weniger sicher sein als etwa auf dem Galaxy S9.

Galaxy J6: Deutschland-Release fraglich

An Apples Face ID wird die mutmaßliche Gesichtserkennung auf dem Galaxy J6 erst recht nicht heranreichen. Denn was Apples Authentifizierungsverfahren so sicher macht, ist die Tiefenwahrnehmung der TrueDepth-Kamera im iPhone X. Wer also großen Wert auf eine sichere Entsperrungsmethode legt, sollte lieber auf den Fingerabdrucksensor zurückgreifen, der sich kürzlich geleakten Pressebildern zufolge auf der Rückseite des Gerätes befinden soll.

Außerdem verrät das Handbuch zum Samsung Galaxy J6 anscheinend, dass das Smartphone Dolby Atmos unterstützen wird. Das Surround-Sound-Feature lässt sich laut SamMobile in den Einstellungen anpassen. Dort sollen Nutzer aus verschiedenen Modi wählen können, die zum Beispiel für Filme oder Musik optimiert sind. Die Vorstellung des Galaxy J6 erfolgt wohl am 21. Mai in Indien. Einen Tag später soll das Gerät dort bereits erhältlich sein. Ob es auch nach Deutschland kommt, ist derzeit noch unklar.