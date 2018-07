Samsung Galaxy J7, J5 und J3 (2017): Oreo-Update verzögert sich offenbar

Die Veröffentlichung von Android P rückt langsam näher und doch haben einige Smartphones das Oreo-Update noch nicht erhalten. Die Geräte Galaxy J7, J5 und J3 (alle 2017) warten ein Jahr nach dem Launch weiterhin darauf – vermutlich sogar länger, als ursprünglich geplant war.

Das geht zumindest aus Einträgen auf einer türkischen Webseite hervor, deren Betreiber Samsung ist: "Güncelmiyiz" informiert Nutzer in der Türkei darüber, wann sie Updates für ihr Samsung-Smartphone erwarten können, berichtet SamMobile. Dort stand noch bis vor Kurzem der 13. Juli 2017 als Termin, an dem Galaxy J7 Pro, J5 Pro und J3 Android Oreo erhalten sollten. Inzwischen ist als Datum für den Rollout der 28. September 2018 angegeben, was einer Verzögerung von zweieinhalb Monaten entspräche.

Rollout nach Start von Android P?

Bis dahin haben erste Geräte womöglich bereits Android P erhalten. Die nächste Version von Googles Betriebssystem könnte bereits im August 2018 ausrollen. Die "Pro"-Versionen des Galaxy J7 und Galaxy J5 weichen übrigens nicht von den bei uns erhältlichen Standardausführungen ab. Samsung vermarktet diese in anderen Regionen lediglich mit dem "Pro"-Zusatz in der Modellbezeichnung.

Möglicherweise behält "Güncelmiyiz" aber gar nicht recht. Die Vorhersagen der Webseite wichen in der Vergangenheit bereits häufiger von den tatsächlichen Rollout-Terminen ab. Die Prognosen waren oft zu optimistisch und die Updates erschienen letztendlich später als angekündigt. In unserer Übersicht zu Android Oreo könnt ihr euch anschauen, welche anderen Smartphones das Update bereits erhalten haben – und welche nicht.