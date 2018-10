Samsung Galaxy Note 10 könnte Super-Schnelllade-Akku erhalten

Den Akku des Smartphones in kürzester Zeit aufladen – mit diesem Feature könnte Samsung ein echtes Alleinstellungsmerkmal für seine Geräte schaffen. Das Galaxy Note 9 könnte das erste Smartphone werden, das einen sogenannten Graphen-Akku nutzt.

Aktuell kommen in Smartphones in der Regel Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz, bei denen der Ladevorgang oft über eine Stunde in Anspruch nimmt. Die Ladezeit für einen Graphen-Akku soll gerade einmal 12 Minuten betragen, berichtet SamMobile. Schon vor längerer Zeit hieß es, dass Samsung an dieser Technologie arbeitet. Offenbar mit Erfolg: Erste Smartphones mit Graphen-Akkus könnten aktuellen Gerüchten zufolge noch im Jahr 2019 erscheinen.

Mehr Kapazität

Graphen soll nicht nur die Ladezeit verkürzen, sondern auch die Kapazität der Akkus erhöhen – um bis zu 45 Prozent. Es sei allerdings unwahrscheinlich, dass die Entwicklung des Graphen-Akkus schon so weit fortgeschritten ist, dass der Einsatz im Galaxy S10 infrage kommt. Für das Galaxy Note 10 allerdings könnte die Zeit reichen – das Smartphone mit verbessertem S Pen wird vermutlich wie der Vorgänger im Herbst erscheinen. Ein weiteres Novum: Angeblich besitzt das Smartphone keinen klassischen Kopfhörerausgang.

Denkbar ist allerdings auch, dass Samsung einen Akku mit der Technologie erstmals in einem Mittelklasse-Gerät verbaut. Schon im Jahr 2018 zeigte sich die neue Strategie des Unternehmens, neue Features nicht mehr mit einem Flaggschiff einzuführen, sondern mit der Galaxy-A-Reihe. Beste Beispiele: das Galaxy A7 mit Triple- und das Galaxy A9 mit Vierfach-Kamera.