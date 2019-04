Samsung Galaxy Note 10: Neue Hinweise auf mehrere Modelle

Der Nachfolger des Samsung Galaxy Note 9 (Bild) soll in mehreren Ausführungen erscheinen

Erscheint das Samsung Galaxy Note 10 in mehreren Versionen? Schon seit längerer Zeit hält sich das Gerücht, dass Samsung sein nächstes Vorzeigemodell in verschiedenen Ausführungen herausbringen wird. Demnach soll das Unternehmen mindestens zwei Modelle planen.

Die beiden Varianten des Galaxy Note 10 sollen die Modellnummern "SM-N970" und "SM-N975" tragen, berichtet SamMobile. Die Geräte sollen sich unter anderem in Bezug auf die Größe unterscheiden. Eine Version könnte ein Display mit der Diagonale von 6,28 Zoll erhalten, das andere einen 6,75-Zoll-Bildschirm. Doch auch bei der übrigen Ausstattung soll es Unterschiede geben. Wahrscheinlich seien ein starkes und ein etwas schwächeres Modell.

Galaxy Note 10 als 5G-Version

Erst kürzlich hieß es, dass Samsung sogar vier Modelle plane. Vermutlich handelt es sich dabei aber um die 5G-Versionen der beiden oben beschriebenen Geräte. Diese sollen die Modellnummern "SM-N971" und "SM-N976" tragen. Der einzige Unterschied bestünde somit in der Unterstützung des schnellen Mobilfunkstandards. Auch für das Galaxy S10 hat Samsung eine 5G-Version vorgestellt.

Auch zur Ausstattung gab es bereits Gerüchte: Das schwächere der beiden Smartphones könnte etwa eine Kamera mit niedrigerer Auflösung erhalten. Vielleicht bringt Samsung es unter dem Namen "Galaxy Note 10e" heraus – in Anlehnung an das Galaxy S10e. Möglich ist aber auch, dass Samsung auf das "e" verzichtet und stattdessen das stärkere Modell "Galaxy Note 10 Plus" nennt. Ob der Nachfolger des Note 9 tatsächlich ohne physische Tasten auskommt, erfahren wir vermutlich im Spätsommer 2019.