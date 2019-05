Samsung Galaxy Note 10: Diese Neuerungen werden euch gefallen

Mit dem Samsung Galaxy Note 10 könnte uns ein buntes Smartphone mit Durchhaltevermögen erwarten. Gerüchten zufolge hat der Hersteller einen großen Akku verbaut. Außerdem soll das Handy in vielen Farben in den Handel gelangen.

Seit dem Debakel rund um das Galaxy Note 7 schien es eine Weile, als hätte Samsung Riesen-Akkus in den eigenen Smartphones vermieden. Drei Jahre, nachdem ein Jahrgang der Note-Serie Feuer und Flamme war, geht es mit dem Energiespeicher wohl wieder aufwärts: Slashleaks zufolge soll die Batterie im Galaxy Note 10 eine Kapazität von 4300 mAh aufweisen. Allerdings sei unklar, ob dies für die reguläre oder die 5G-Variante gilt.

Fünf Farben zum Start

Zum Vergleich: Im Galaxy Note 9 ist bereits ein großer 4000-mAh-Akku verbaut. Beim Galaxy Note 8 hat Samsung zur Sicherheit nur eine Batterie mit einer Kapazität von 3300 mAh verwendet. Das Galaxy Note 10 könnte also eine noch bessere Akkulaufzeit als seine beiden Vorgänger aufweisen – besonders, da der aktuelle Top-Chipsatz Exynos 9820 wohl energieeffizienter ist.

Zudem will die Seite MySmartPrice von einer "vertrauenswürdigen Quelle" erfahren haben, wie bunt das Galaxy Note 10 wird. Demnach erscheint es zum Marktstart in fünf verschiedenen Farben: Schwarz, Weiß, Silber, Rot und Pink. Angeblich erwartet uns auch noch ein größeres Note 10, das in weiteren Farben kommen könnte.

Für gewöhnlich veröffentlicht Samsung seine Handys allerdings nicht in allen Regionen in den gleichen Farben. Zudem liefert das Unternehmen meist Monate nach dem Release weitere Farbvarianten nach. Ob das Vorgehen auch für das Galaxy Note 10 gilt, erfahren wir wohl im August 2019 – vermutlich wird das Handy in diesem Monat präsentiert.