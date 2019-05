Samsung Galaxy Note 10 mit abgerundetem Display und mittiger Selfie-Kamera?

Sieht das Samsung Galaxy Note 10 wie ein großes Galaxy S10 aus? Offenbar nicht ganz. Der Gerüchteküche zufolge plant Samsung für sein kommendes Flaggschiff ein anderes Design. So soll das Note 10 zum Beispiel weniger flache Seiten erhalten als das S10.

Das Samsung Galaxy Note 10 wird angeblich einen an den Seiten stark abgerundeten Bildschirm besitzen, wie der Leak-Experte Ice Universe auf Twitter andeutet. Insgesamt sollen die Kurven sogar "aggressiver" ausfallen als die des Galaxy Note 7. Mit dem Galaxy S10 hat Samsung die abgerundeten Seiten verkleinert und unauffälliger gestaltet als bei den Vorgängern. Das Note 10 soll sich hingegen wieder an den älteren Modellen orientieren.

Symmetrie für die Note-Reihe

Während viele Hersteller auf eine Notch (Aussparung am oberen Display-Rand) setzen, hat Samsung sich mit dem Galaxy S10 für einen anderen Weg entschieden. Das Flaggschiff hat einen "Infinity-O"-Bildschirm – die Frontkamera befindet sich in einem "Loch" oben rechts im Display. Für das Galaxy Note 10 hat sich der Hersteller aber wohl eine andere Position überlegt: Die Linse könnte sich am oberen Rand in der Mitte befinden.

Das Galaxy Note 10 soll Gerüchten zufolge einige Neuerungen in die Smartphone-Reihe bringen. Erstmals plant Samsung angeblich mehrere Ausführungen des Flaggschiffs. Bei einer handelt es sich wohl um ein 5G-Modell, das eine noch bessere Kamera als die herkömmliche Variante mitbringen könnte. Zudem soll das Top-Smartphone eine sehr lange Akkulaufzeit besitzen. Mehr erfahren wir wohl im Spätsommer 2019 – dann erfolgt voraussichtlich die Präsentation.