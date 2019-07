Samsung Galaxy Note 10: Ein rosarotes Smartphone?

Das Samsung Galaxy Note 10 putzt sich für seine große Premiere fein raus. Und es scheint, als habe sich das Smartphone für ein rosarotes Gewand entschieden. Im Netz sind Bilder aufgetaucht, auf denen das Handy in entsprechender Farbrichtung zu sehen sein soll.

Die Aufnahmen des besonders auffälligen Samsung Galaxy Note 10 stammen von WinFuture. Ihr könnt in einem Tweet am Ende des Artikels bereits einen Blick erhaschen. Die Bilder zeigen zudem, dass auch der überarbeitete S-Pen anscheinend rosarot gehalten ist.

In Farbe, aber ohne markante Rückseite?

Das Plus-Modell soll es ebenfalls in jener Farbe geben. Zudem plant Samsung offenbar mit Varianten in Blau und Grün. Zu jenem Duo gibt es bislang leider noch keine Fotos. Aber die rosarote Option gibt bereits einen ersten und guten Eindruck, wie das Galaxy Note 10 in weniger schlichten Farben aussehen könnte.

Anhand der veröffentlichten Bilder lässt sich allerdings nicht sagen, ob jene Variante auch eine markante Rückseite bietet. Beim silbernen Galaxy Note 10 setzt Samsung offenbar auf einen besonderen Effekt: Der Rücken scheint in anderen Farben – je nach Blickwinkel und Lichteinfall. Dies gilt angeblich auch für die kabellosen Kopfhörer Galaxy Buds, die ein zum neuen Handy passendes Design bekommen.

Release in Deutschland wahrscheinlich

Leider verkauft Samsung in der Regel einige Farbvarianten seiner Smartphones nicht in allen Regionen. Dies könnte beim Galaxy Note 10 ebenso der Fall sein. In welchen Ländern das Modell in sein rosarotes Gewand schlüpft, erfahren wir womöglich aber bereits am 7. August 2019. An jenem Tag steigt das große Unpacked-Event von Samsung, auf dem der Hersteller wohl auch einen Rekord aufstellt.

Wir sind aber vorsichtig optimistisch, dass ihr euch den rosaroten Samsung-Panther bald auch hierzulande schnappen könnt. Zumindest das Galaxy Note 9 ist bei uns in einer ähnlich ausgefallenen Farbe erhältlich. Allerdings ist "Lavender Purple" etwas dunkler als die Rosa-Ausführung des in Kürze erscheinenden Nachfolgers.