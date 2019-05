Samsung Galaxy Note 10: Wird der S Pen noch vielseitiger?

Mit dem Galaxy Note 9 hat Samsung dem eingebauten S Pen schon wieder einige Tricks beigebracht. Der Eingabestift im Galaxy Note 10 wird das voraussichtlich noch einmal toppen. Gerüchte über neue Funktionen gab es schon Ende vergangenen Jahres. Nun aber könnten wir erfahren haben, in welche Richtung Samsung steuert.

Eine besonders interessante Funktion des Galaxy Note 9 ist die Fernsteuerung der Smartphone-Kamera mithilfe des Eingabestiftes. Über den angebrachten Button könnt ihr zwischen den Kameras wechseln und Fotos knipsen. Mit dem Galaxy Note 10 wird dieser Gedanke offenbar weiter gesponnen. Wie der Leak-Spezialist Ice universe via Twitter andeutet, erhält der S Pen wohl eine eigene App speziell für den Einsatz als Fernsteuerung.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy A50

Galaxy Note 10: S Pen als Maus-Ersatz oder Smart-Home-Remote?

Spannend ist nun die Frage, was Nutzer des Galaxy Note 10 in Zukunft alles mit dem handlichen Eingabestift steuern können. Schon mit dem S Pen im aktuellen Flaggschiff führt ihr beispielsweise durch Power-Point-Präsentationen oder wechselt zwischen Musiktiteln und Videos. Sollte Samsung im S Pen einen Infrarotsensor unterbringen, könntet ihr in Meetings vielleicht sogar den Beamer von eurem Smartphone aus einschalten.

Vielleicht aber denkt Samsung auch in Richtung Smart Home und ihr könnt per S Pen in Zukunft Lampen einschalten. Oder aber der Eingabestift erhält zusätzliche Funktionen, wenn ihr euer Galaxy Note 10 im Dex-Betrieb als PC-Ersatz verwendet. Mit Lagesensoren ausgestattet könnte der S Pen beispielsweise auch als Mausersatz herhalten und die Steuerung des Cursors übernehmen.

In jedem Fall ist es beeindruckend, wie viele Funktionen Samsung dem kleinen Zubehör schon jetzt beigebracht hat. Dennoch sind wir sehr gespannt, was der S Pen für neue Tricks auf Lager hat – und natürlich auch, ob der Galaxy-Note-10-Akku wirklich noch schneller auflädt.