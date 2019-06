Samsung Galaxy Note 10 superschnell aufladen: Gerücht über Turbo-Netzteil

Schließt Samsung zur Huawei-Konkurrenz auf? Ihr könnt das Samsung Galaxy Note 10 angeblich besonders schnell mit neuer Energie versorgen. Gerade für das wohl geplante Pro-Modell könnte dies ein deutlicher Vorteil sein.

Etwas kryptisch hat der bekannte Leaker Ice Universe auf Twitter ein Feature des Galaxy Note 10 angeteasert: Auf dem Bild, das ihr am weiter unten im Artikel findet, ist der Künstler Da Vinci abgebildet. Zusätzlich sehen wir ein Blitz-Symbol und die Zahlenfolge "101101". Was das mit Samsung-Smartphones zu tun hat? "Da Vinci" ist offenbar der Codename vom Note 10. Der Blitz könnte für Schnellladen stehen und "101101" ist eine Binärzahl, die in Dezimal umgerechnet "45" ergibt. Demnach könnt ihr das Handy womöglich mit 45 Watt aufladen.

Mehr Akku-Kapazität, keine längere Ladezeit?

Aktuell laden Samsungs-Top-Modelle mit wesentlich weniger Leistung. Das zum Galaxy S10 dazugehörige Netzteil verfügt beispielsweise über 15 Watt. Dennoch könnt ihr das Premium-Smartphone meist in knapp 1,5 Stunden schon komplett befüllen. Das Note 10 soll ebenso wie das S10 einen 3400-mAh-Akku besitzen und könnte demnach schneller auf 100 Prozent kommen.

Angeblich plant Samsung aber auch ein Pro-Modell des Galaxy Note 10, das einen 4300-mAh-Akku mitbringen soll. Ein so großer Energiespeicher dürfte also stark von einer neuen Schnellladetechnologie profitieren. Für eine längere Akkulaufzeit müsstet ihr also nicht eine deutlich längere Ladezeit im Vergleich zu den S10-Modellen in Kauf nehmen.

"Super Fast Charging" noch zu langsam

Einen Sprung bei der Ladegeschwindigkeit hat Samsung bereits im Frühjahr gemacht: Zumindest das Samsung Galaxy S10 5G und das Galaxy A70 laden bereits mit 25 Watt statt 15 Watt auf. Beide Smartphones verfügen über einen 4500-mAh-Akku und gerade wenn das Handy fast leer ist, lädt "Super Fast Charging" wesentlich schneller.

Im Verlauf des kompletten Ladevorgangs verliert das Handy mit 25-Watt-Netzteil jedoch seinen Vorsprung gegenüber dem Gerät mit 15-Watt-Netzteil – und wird nur unwesentlich schneller mit Energie befüllt. Es ist also durchaus denkbar, dass Samsung hier schnellstmöglich noch bessere Geschwindigkeiten für seine Handys erreichen will.

Eine Leistung von 45 Watt wäre beim Aufladen keine Hexerei: Huawei hat bereits mit dem Mate 20 eine Technologie eingeführt, die Laden mit bis zu 40 Watt ermöglicht. Zeit für Samsung also, zur Konkurrenz aufzuschließen – so lange diese noch mit einem Android-Sperre beschäftigt ist.