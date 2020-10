Bestes Handy-Display laut DxOMark: Platz eins geht an ...

... das Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Damit ist es das erste Smartphone, dem diese Ehre zuteil wird. Denn normalerweise steht DxOMark für ausführliche Kamera-Tests. Die Bewertung von Displays ist ganz neu.

DxO teaserte das neue Display-Ranking im Vorfeld immer wieder an, ohne das Kind beim Namen zu nennen. Nun ist die Katze also aus dem Sack und das Galaxy Note 20 Ultra hat auf dem Display-Thron Platz genommen. Hier die aktuelle Top 5:

Samsung Galaxy Note 20 Ultra OnePlus 8 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra iPhone 11 Pro Max TCL 10 Pro

Samsung ist eigentlich mehr als zweimal vertreten, da der Hersteller etwa auch das Display für das iPhone 11 Pro Max beisteuert. Was Bildschirme anbelangt, macht den Südkoreanern also niemand etwas vor.

Galaxy Note 20 Ultra: Was macht das Display so gut?

Laut DxO überzeugt das Display des Galaxy Note 20 Ultra in diversen entscheidenden Kategorien. Besonders begeistert habe der Bildschirm bei der Wiedergabe von Videos. Außerdem sei er stets sehr gut ablesbar und komme gut mit Bewegungsunschärfe ("Motion Blur") zurecht. Letzteres kann vor allem bei Sportübertragungen oder beim Zocken eine Rolle spielen.

Aber: Das Display ist offenbar nicht perfekt. So seien etwa die Farben übersättigt, also zu leuchtend. Außerdem funktioniere der Blaulichtfilter nicht so effektiv, wie er sollte, und das Display erkenne eure Touch-Eingaben nicht exakt. Letzteres sei beim Zoomen in der Galerie und bei Mobile Games aufgefallen. Bei Spielen erkennt das Galaxy Note 20 Ultra eure Eingaben am Rand des Displays anscheinend unzuverlässig.

Wird das iPhone 12 Pro der neue Display-König?

Trotz etwas Kritik hat es für den ersten Platz im neuen Display-Ranking gereicht. Bewertet hat DxO bislang allerdings auch nur neun Geräte. Womöglich muss das Galaxy Note 20 Ultra den Platz an der Sonne bald abgeben, wenn das iPhone 12 Pro (Max) im DxOMark-Test antritt. Das bekannte Smartphone-Kamera-Ranking ist jetzt übrigens in eine Gesamtrangliste integriert, in der ihr nach Kamera-, Selfie-, Audio- und eben Display-Bewertung filtern könnt.