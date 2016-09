Samsung Galaxy Note 7: Chronik einer Akku-Krise

Das Galaxy Note 7 beschert Samsung eine der größten Krisen der jüngeren Geschichte. Seit Wochen kommt das Smartphone nicht aus den Schlagzeilen. Wir verschaffen Euch hier den Überblick von der Vorstellung und die ersten Meldungen über explodierende Akkus bis zum Rückruf und Samsungs Ankündigung das Smartphone aus Sicherheitsgründen aus der Ferne zu deaktivieren.

Das Galaxy Note 7 ist nicht das erste Smartphone bei dem der Akku explodiert – zuletzt erwischte es ein Xiaomi Mi4c. Aber bei anderen Geräten scheint es sich um Einzelfälle gehandelt zu haben. Zumindest ist Samsung der erste Hersteller, der deswegen die Auslieferung stoppt, Geräte zurückruft und mit Nachdruck von ihrer Nutzung abrät.

2. August 2016: Samsung stellt das Galaxy Note 7 offiziell vor

Anfang August hat Samsung das Galaxy Note 7 Vorgestellt. In unserem ersten Hands-on sind wir von dem Phablet mit S Pen angetan. Das könnte neben dem Galaxy S7 und S7 Edge das dritte Flaggschiff von Samsung werden.

11. August 2016: Note 7 wird knapp

Das Note 7 kann noch nicht vorbestellt werden, trotzdem sollen die Geräte knapp werden. Im Nachhinein scheinen sich hier die ersten Probleme bereits angekündigt zu haben.

16. August 2016: Galaxy Note 7 kann vorbestellt werden

Ab sofort kann das Galaxy Note 7 vorbestellt werden.

24. August 2016: Die ersten Vorbesteller erhalten das Note 7

Früher als geplant startet Samsung den Versand des Galaxy Note 7 in Deutschland. Eigentlich sollten die Vorbesteller das Smartphone erst am 30. August erhalten.

1. September 2016: Lieferverzögerungen wegen "Qualitätssicherung"

Am Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart gibt es erste Berichte über Lieferverzögerungen – angeblich zur Qualitätssicherung. Samsung wolle Meldungen über technische Probleme von Nutzern, die das Galaxy Note 7 bereits erhalten hatten, nachgehen. Was genau diese technischen Probleme seien ist aber noch nicht bekannt. Der S Pen, der beim Note 5 teilweise feststecken blieb, wird verdächtigt.

2. September 2016: Verkaufsstart für das Galaxy Note 7 / Samsung ruft das Smartphone zurück

Am geplanten Verkaufsstart überschlagen sich die Ereignisse: Zuerst gibt es Vermutungen, dass Samsung wegen fehlerhafter Akkus einen Rückruf plane. Später am Tag erfolgt der offizielle Rückruf, da mehrere Akkus explodiert seien. In einem offiziellen Statement von Samsung ist von 35 bekannten Fällen die Rede in denen der Akku des Note 7 explodiert sei.

5. September 2016: Rückruf könnte Samsung eine Milliarde kosten

Teurer Fehler: Die Rückruf-Aktion für das Galaxy Note 7 könnte Samsung eine Milliarde Dollar kosten – und da ist der Imageschaden noch nicht einberechnet.

7. September 2016: Verzicht auf eigene Akkus / US-Behörde prüft Verbot in Flugzeugen

Nur in etwa 70 Prozent der Galaxy Note 7 stecken Akkus, die Samsung selbst hergestellt hat und genau die seien explodiert. Von den übrigen 30 Prozent der Smartphones mit Batterien des chinesischen Herstellers ATL sei kein einziges explodiert. Folglich plane Samsung nun den Verzicht auf eigene Akkus. Sogar die Zukunft der gesamten Akku-Sparte des Konzerns steht in Frage. Gleichzeitig prüft die US-Luftfahrtbehörde FAA ein Verbot des Note 7 in Flugzeugen. Als kleine Wiedergutmachung deutet sich an, dass Samsung wohl doch alle Farbvarianten weltweit anbietet.

8. September 2016: Termin für Tauchaktion steht / Airlines verbieten Note 7 in ihren Flugzeugen

Mit dem 19. September gibt es einen Termin, an dem die Tauschaktion des Note 7 starten soll. Käufer, die das Smartphone bereits erhalten haben, können ihre Modelle gegen andere mit als sicher eingestuften Akku austauschen. Unterdessen verbieten mit Quantas und deren Tochterfirma Jetstar sowie Virgin Australia erste Airlines die Nutzung des Note 7 in ihren Flugzeugen.

10. September 2016: Regulärer Verkauf könnte im Oktober starten

Die Wogen glätten sich. Zumindest gibt es mit dem 10. Oktober einen ersten inoffiziellen Termin für den zweiten regulären Verkaufsstart des Note 7.

11. September 2016: Note 7 kann sich angeblich auch im normalen Betrieb entzünden

Das ist bitter! Bisher hieß es immer, die Akkus des Galaxy Note 7 seien beim Ladevorgang explodiert. Die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC warnt rät nun allerdings allen Nutzern des Smartphones dazu es auszuschalten und nicht wieder einzuschalten, da auch im normalen Betrieb die Gefahr bestünde, dass sich die Batterie entzündet.

12. September 2016: Samsung will Note 7 aus der Ferne deaktivieren

Samsung nimmt die Warnung vom Vortag, dass das Galaxy Note 7 auch bei normaler Nutzung explodieren könnte, sehr ernst. Das Unternehmen kündigt an, Geräte, die bis zum 30. September 2016 nicht umgetauscht worden seien und zu den gefährdeten Bauserien gehören, aus der Ferne zu deaktivieren. So sollen Kunden geschützt und zum Umtausch gegen ein gleichwertiges Gerät gezwungen werden. Die explodierenden Akkus und die Rückruf-Aktion hinterlassen inzwischen am Aktienkurs des gesamten Samsung-Konzerns Spuren.

13. September 2016: Neue Zahlen

Alleine in den USA sind Samsung über 70 Fälle bekannt, in denen das Galaxy Note 7 überhitze, aber zum Glück nicht immer explodiert.

14. September 2016: Erste Hilfe per Software und ein Erklärungsversuch

Samsung versucht die noch im Umlauf befindlichen Galaxy Note 7 mit einem Software-Update sicherer zu machen. Dieses soll ab dem 20. September zum Download bereit stehen und angeblich die Akkukapazität auf 60 Prozent begrenzen. Auf Youtube erklärt unterdessen JerryRigEverything wie Akkus funktionieren und liefert eine mögliche Erklärung, warum die Batterien des Note 7 so brandgefährlich sind.

Die Probleme beim Note 7 könnten Auswirkungen auf das Galaxy S8 haben. Zumindest rechnen erste Analysten damit, dass Samsung sein nächstes Flaggschiff vorzieht, um die die Verluste durch die Akku-Probleme auszugleichen.

15. September 2016: Keine Akkus mehr von Samsung

Der chinesisch Akku-Hersteller ATL kann sich auf einen Großauftrag freuen: Samsung verbaut im Note 7 keine Batterien der Konzernsparte SDI mehr. Bisher steckten sie in 70 Prozent der Geräte und alle explodierten oder überhitzten Smartphones gehörten zu dieser Gruppe. Die 30 Prozent mit Akkus von ATL verhielten sich bisher tadellos und so wird das Unternehmen vorerst zum alleinige Lieferanten.