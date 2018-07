Samsung Galaxy Note 8 erhält Sicherheitsupdate für Juli 2018

Für das Samsung Galaxy Note 8 rollt in einigen Regionen das Sicherheitsupdate für Juli 2018 aus. Mit der neuen Firmware-Version werden Angriffspunkte im Betriebssystem beseitigt. Neuerungen bringt die Aktualisierung allerdings nicht mit – lediglich ein paar kleinere Verbesserungen.

Samsung verteilt die neue Version des Betriebssystems laut SamMobile bereits in Deutschland. Das Galaxy Note 8 zeigt euch nach der Installation als Firmware-Version "N950FXXS4CRG1" an. Wie bei einem Rollout üblich kann es aber noch einige Tage dauern, ehe die Aktualisierung auch für euer Exemplar des Smartphones bereitsteht. In der Regel erhaltet ihr eine Benachrichtigung, wenn es so weit ist.

Nur wenige kritische Lücken

Mit dem Sicherheitsupdate für Juli werden vier kritische Sicherheitslücken im Android-System geschlossen sowie zahlreiche weitere mit der Einstufung "Hoch" und "Moderat". Gleich neun weitere kritische Angriffspunkte betreffen ausschließlich Samsungs modifizierte Benutzeroberfläche – auch diese Lücken im System werden mit der Aktualisierung adressiert.

Samsung verspricht mit der Aktualisierung zudem eine Leistungsverbesserung und eine erhöhte Systemstabilität. Außerdem werden wohl kleinere Fehler in Android behoben. Ihr solltet die neue Version des Betriebssystems in jedem Fall installieren, sobald dies möglich ist. So ist euer Galaxy Note 8 immer auf dem neusten Stand der Sicherheit. Der südkoreanische Hersteller arbeitet offenbar auch fleißig daran, das Sicherheitsupdate für Juli auch für seine anderen Smartphones bereitzustellen. Erst kürzlich ist der Rollout etwa für das Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus sowie für das Galaxy A6 gestartet.