Samsung Galaxy Note 8 erhält Sicherheitsupdate für Mai

Auch das Samsung Galaxy Note 8 erhält nun das Sicherheitsupdate für Mai 2018, nachdem der Hersteller vor Kurzem bereits das Galaxy S9 damit versorgt hat. Die Aktualisierung adressiert diverse bekannte Schwachstellen.

Dazu gehören laut SamMobile sechs kritische Sicherheitslücken, die das Betriebssystem Android betreffen. Darüber hinaus soll das Update sieben mögliche Angriffspunkte in der Software von Samsung verschwinden lassen. Die Aktualisierung rollt derzeit offenbar in den USA aus und sollte in Kürze auch hierzulande verfügbar sein. Wenn das der Fall ist, informiert euch euer Samsung Galaxy Note 8 darüber und bietet euch den OTA-Download mit anschließender Installation an.

Android 8.1 Oreo lässt weiter auf sich warten

Ihr könnt aber auch selbst nach dem Sicherheitsupdate für Mai Ausschau halten. Dazu begebt ihr euch in die Einstellungen des Smartphones und tippt unter "Software-Update" auf "Updates manuell herunterladen". Wir empfehlen euch den Download über eine WLAN-Verbindung, damit ihr mobiles Datenvolumen spart. Die Versionsnummer der Aktualisierung soll laut SamMobile "N950U1UES4CRE1" lauten.

Außer der Verbesserung der Sicherheit soll die Aktualisierung keine weiteren Optimierungen bieten. Neben dem Samsung Galaxy Note 8 und dem Galaxy S9 haben auch das Galaxy S8 und das Galaxy A8 das Sicherheitsupdate für Mai bereits erhalten. Nach wie vor ausstehend ist das Update auf Android 8.1 Oreo, das zumindest für Samsungs neueste Flaggschiffe bald erscheinen soll.