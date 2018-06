Samsung Galaxy Note 8: Sicherheitsupdate für Juni rollt aus

Samsung versorgt das Galaxy Note 8 mit dem aktuellen Sicherheitsupdate: Ab sofort rollt die Aktualisierung von Google für Juni 2018 aus. Somit ist das High-End-Smartphone bald gegen eine Vielzahl von Sicherheitslücken geschützt, durch die sich Angreifer unter Umständen Zugriff auf ein Gerät verschaffen können.

Das Sicherheitsupdate für Juni trägt die Build-Nummer "N950FXXS3CRF1" und soll ab sofort in Europa ausrollen, wie SamMobile berichtet. Neben Deutschland gehören auch Österreich, die Schweiz und die Niederlande zu den Ländern, in denen die Aktualisierung in diesen Tagen für das Galaxy Note 8 ausgerollt wird. Wie üblich erfolgt der Rollout schrittweise – entsprechend kann es noch ein paar Tage dauern, bis die Software überall zum Download bereitsteht.

Galaxy-S9-Besitzer warten noch

Wie üblich adressiert das Sicherheitsupdate einige kritische Sicherheitslücken, die alle Android-Geräte betreffen. Zusätzlich hat Samsung aber auch ein paar Lücken gestopft, die nur auf den Geräten des südkoreanischen Unternehmens auftreten. Wenn ihr nachsehen möchtet, ob das Update auf euren Galaxy Note 8 bereits angeboten wird, öffnet ihr zunächst die "Einstellungen". Dort seht ihr in den Geräteinformationen unter "Software Updates" nach, ob die Aktualisierung zum Download bereitsteht.

Erst kürzlich hat Samsung das Sicherheitsupdate für Juni 2018 für das Galaxy S8 und für das Galaxy A6 Plus ausgerollt – nun ist also das Galaxy Note 8 an der Reihe. Etwas gedulden müsse sich offenbar noch Besitzer von Galaxy S9 und S9 Plus. Es kann aber nicht mehr lange dauern, bis auch diese Geräte die Software erhalten. Vor beinahe genau einem Monat hat Samsung sein Top-Phablet aus dem Herbst 2017 mit dem Sicherheitsupdate für Mai versehen.