Samsung Galaxy Note 9: Das Sicherheitsupdate für Oktober ist da

Samsung legt nach: Auch das Galaxy Note 9 erhält ab sofort das Sicherheitsupdate für Oktober. Mit der neuesten Aktualisierung schließt das Unternehmen wieder einige Sicherheitslücken. Neue Funktionen für das Flaggschiff mit dem S-Pen bringt das Update aber nicht mit.

Momentan verteilt Samsung das Oktober-Sicherheitsupdate für das Galaxy Note 9 bereits in Ländern wie Bulgarien, Rumänien und der Slowakei, wie SamMobile berichtet. Ähnlich verhielt es sich mit dem Update im September. Demnach dürfte die Aktualisierung in nächster Zeit auch in anderen Märkten ausrollen. Der Sicherheitspatch mit der Bezeichnung N960FXXS2ARJ4 behebt zwölf kritische Schwachstellen, die das Betriebssystem Android Oreo betreffen.

Samsung hat jetzt elf Probleme weniger

Zusätzlich beseitigt das Sicherheitsupdate für Oktober gleich noch elf Sicherheitslücken, die mit der Benutzeroberfläche von Samsung im Zusammenhang stehen. Auf jeden Fall solltet ihr das etwa 67 MB große Update installieren, sobald euch euer Smartphone automatisch dazu auffordert. Alternativ könnt ihr in den Einstellungen unter "Software-Update" nachsehen, ob die Aktualisierung schon zur Verfügung steht. Auf Android Pie werdet ihr hingegen wohl noch länger warten müssen.

Laut SamMobile erhält derzeit übrigens auch das Note 8 das Sicherheitsupdate für Oktober. Zuerst hatte Samsung mit dem Ausrollen der jüngsten Aktualisierung für seine Modelle S9 und S8 sowie die jeweiligen Plus-Varianten begonnen. Bei den beiden neueren Geräten hat der Hersteller im Zuge dessen auch die Selfie-Kamera leicht verbessert. Zuletzt waren das A7 (2017) und das A8 mit dem Oktober-Update an der Reihe.