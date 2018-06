Samsung Galaxy Note 9: Der Termin für die Vorstellung steht fest

Der Termin steht: Samsung stellt das Galaxy Note 9 wie erwartet mitten im Sommer vor. Im Vordergrund wird wohl der S Pen stehen.

Hat das Galaxy Note 9 einen Fingerabdrucksensor im Display? Wie ähnlich wird das Smartphone dem Galaxy S9 Plus sehen? Kommt erneut eine mechanische Blende bei der Kamera zum Einsatz? Diese und andere Fragen beantwortet Samsung am 9. August 2018. Denn dann wird das Unternehmen das Galaxy Note 9 in New York offiziell vorstellen. Überraschend ist der Termin nicht. In den letzten Jahren hat sich die Präsentation eines Galaxy-Note-Gerätes als Auftakt für die zweite Hälfte des Technikjahres etabliert.

Galaxy Note 9: Steht der S Pen im Fokus?

Auf Twitter bewirbt der Hersteller das Event mit dem Motto "Veränderung kommt am 9. August." Dazu gibt es einen kurzen Clip, in dem der S Pen in Nahaufnahme zu sehen ist. Der Name Note 9 fällt zwar nicht, der Eingabestift ist allerdings das Markenzeichen der Geräte-Serie. Auffällig ist das Farbenspiel vom S Pen. Der gelbe Stift vor blauem Hintergrund könnte bedeuten, dass Samsung das Galaxy Note 9 in knalligen Farben auf den Markt bringt. Ein blaues Smartphone mit gelbem Stift? Das könnte gut aussehen.

Vielleicht stattet Samsung den S Pen auch mit einigen neuen Funktionen aus. Falsch wäre das nicht. 2017 gab es außer dem Stift fast nur noch die verbaute Dualkamera, die das Note 8 vom Galaxy S8 unterschied. Wie sehr sich das Note 9 und das S9 ähneln, könnt ihr dann Mitte August im Livestream verfolgen.