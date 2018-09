Samsung Galaxy Note 9 erhält Sicherheitsupdate für September

Das Samsung Galaxy Note 9 wird sicherer: Dafür sorgt ein Firmware-Update, das der Hersteller derzeit für das Phablet ausrollt. Die Aktualisierung hat bereits mehrere Länder erreicht. Weitere dürfte Samsung in Kürze bedienen.

Das Update für das Samsung Galaxy Note 9 enthält den Sicherheitspatch für September 2018. Er adressiert neun Schwachstellen in Android Oreo, die Google als kritisch einstuft, und einige etwas weniger schwerwiegende. Außerdem schließt die Aktualisierung 18 Sicherheitslücken, die speziell Samsung-Geräte betreffen. Verteilt wird das Sicherheitsupdate derzeit schon für Nutzer in Rumänien, der Slowakei, Luxemburg, Bulgarien und den baltischen Staaten, berichtet SamMobile.

Verteilung erfolgt in Wellen

Hierzulande dürfte das Sicherheitsupdate für September ebenfalls bald die ersten Besitzer eines Samsung Galaxy Note 9 erreichen. Wie üblich rollt die Aktualisierung "over the air" (OTA) aus: Euer Smartphone informiert euch automatisch, sobald die Aktualisierung für euer Gerät zur Verfügung steht. Da die Verteilung stets in Wellen erfolgt, erhalten nicht alle Nutzer das Update gleichzeitig.

Die neue Firmware-Version trägt die Bezeichnung "N960FXXS2ARH6". Wie viel Speicher das Update beansprucht, ist unklar. Wir raten euch aber sicherheitshalber dazu, den Sicherheitspatch über eine WLAN-Verbindung herunterzuladen. Sollte euch euer Samsung Galaxy Note 9 die Aktualisierung längere Zeit nicht anbieten, könnt ihr auch in den Einstellungen danach Ausschau halten und die Installation manuell einleiten.

Das Galaxy Note 9 zählt zu den Geräten, die Samsung monatlich mit Sicherheitsupdates versorgt. Wenn ihr darüber nachdenkt, euch das Top-Smartphone zuzulegen, können wir euch unseren Test ans Herz legen. Gerüchten zufolge soll das Phablet bald auch in Silber erhältlich sein.