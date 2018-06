Samsung Galaxy Note 9 hat angeblich mysteriösen neuen Button an der Seite

Ein Leak zum Samsung Galaxy Note 9 sorgt für Ernüchterung und wirft neue Fragen auf: Zu sehen sind eine Hülle und eine technische Zeichnung – auf beiden ist an der Seite des Smartphones ein fünfter Button zu erkennen. Zudem befindet sich der Fingerabdrucksensor wohl wirklich nicht im Display.

Der Leak-Experte Ice universe zeigt auf Twitter eine Hülle, die zum Samsung Galaxy Note 9 gehören soll. Am Rand befinden sich Erhebungen für den Bixby-Button (links) und die beiden Lautstärke-Tasten sowie für den Powerbutton (jeweils rechts). Am unteren Rand scheint es aber noch einen fünften, neuen Knopf zu geben. Wofür dieser gut sein könnte, ist nicht bekannt. Es könnte sich um eine weitere Bedienmöglichkeit für die Kamera handeln; zum Beispiel bei Aufnahmen im Querformat. Was allerdings verwundert: In dem einen Foto befindet sich der Knopf auf der einen Seite, während er bei der anderen Aufnahme auf der gegenüberliegenden Seite liegt.

Fingerabdrucksensor wandert – aber nicht ins Display

Zudem fällt die neue Anordnung auf der Rückseite auf. Der Fingerabdrucksensor des Note 9 ist offenbar unmittelbar unter den Kameralinsen platziert, die wie gewohnt horizontal angeordnet sind. Beim Galaxy Note 8 befindet er sich noch direkt neben der Hauptkamera. Einen darunter platzierten Fingerabdrucksensor kennen wir bereits vom Samsung Galaxy S9 Plus. Allerdings sind die Objektive der Dualkamera bei diesem vertikal angeordnet, sodass sich der Sensor in einer Reihe mit diesen befindet.

Die letzten Optimisten müssen demnach wohl auch ihre Hoffnung begraben, dass das Galaxy Note 9 einen Fingerabdrucksensor im Display bekommt. Die Infos aus der Gerüchteküche pendelten lange Zeit zwischen beiden Lösungen hin und her, wobei sich zuletzt eine immer stärker werdende Tendenz abzeichnete. Demnach feiert die in den Bildschirm integrierte Technologie erst im Samsung Galaxy S10 ihre Premiere.