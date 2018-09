Samsung Galaxy Note 9 kommt offenbar in Silber

Wenn euch die aktuelle Farbauswahl für das Samsung Galaxy Note 9 nicht zusagt, gibt es vielleicht gute Neuigkeiten: Bald soll das Top-Smartphone auch in Silber erhältlich sein. Wie bei Samsung üblich ist allerdings noch nicht klar, in welchen Regionen die neue Farbausführung erscheinen könnte.

Im Internet ist ein angebliches Pressebild aufgetaucht, auf dem das Galaxy Note 9 mit einer Rückseite in der Farbe Silber zu sehen sein soll, wie MySmartPrice berichtet. Auch der dazugehörige S Pen ist auf der Abbildung in Silber zu erkennen. Die Vorderseite des Smartphones ist weiterhin in Schwarz gehalten. Ihr findet das Foto im Tweet am Ende des Artikels.

Nur für die USA?

Zumindest in den USA soll die neue Farbvariante des Galaxy Note 9 "bald" verfügbar sein. Allerdings wäre damit noch nicht geklärt, ob das Top-Smartphone in Silber auch nach Deutschland kommt. Üblicherweise veröffentlicht Samsung seine Android-Geräte nicht in allen Regionen in jeder Farbe. So hat es 2016 etwa bereits das Galaxy S7 Edge in Blau nicht nach Deutschland geschafft. Gleiches gilt für das Galaxy S8 in Rot, das im November 2017 enthüllt wurde.

Zumindest das Galaxy S9 und das Galaxy Note 8 könnt ihr in Deutschland in einem Grauton erwerben. Eine ähnliche Farbe für das Galaxy Note 9 bietet Samsung hierzulande noch nicht an – zudem gibt es das aktuelle Top-Smartphone mit Eingabestift derzeit nur in Blau und Schwarz. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass die silberne Variante bald auch in unserer Region erhältlich ist.