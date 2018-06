Samsung Galaxy Note 9: Neue Gerüchte zu großem Akku

Das Samsung Galaxy Note 9 wird sich optisch wohl eher weniger von seinem Vorgänger unterscheiden. Ein großer Unterschied zum Galaxy Note 8 soll aber im Inneren zu finden sein: Das kommende Top-Smartphone bringt angeblich einen sehr großern Akku mit.

Über Twitter hat sich Ice Universe zum Galax Note 9 geäußert, der auch in der Vergangenheit bereits viele Gerüchte rund um Samsung-Smartphones gestreut hat. Er sei sich zu 100 Prozent sicher, dass in dem Flaggschiff ein Akku mit einer Kapazität von 4000 mAh verbaut sein wird. Woher diese Information stammen soll, verrät er allerdings nicht.

Mehr Platz im Gehäuse nötig

Damit würde der Energiespeicher im Vergleich zum Vorgänger größer ausfallen. Im Galaxy Note 8 ist ein Akku mit der Kapazität von 3300 mAh verbaut. Zur Erinnerung: Selbst das Galaxy S8 Plus und das Galaxy S9 Plus haben einen größeren Akku (3500 mAh). Es ist also durchaus denkbar, dass Samsung gerade seinem größten Top-Modell einen noch größeren Energiespeicher spendieren will.

So einfach dürfte es aber gar nicht sein, einen größeren Akku im Galaxy Note 9 zu verbauen. Das liegt vermutlich auch daran, dass der Eingabestift "S Pen" voraussichtlich wie bei den Vorgängern in das Gerät geschoben werden kann. Eine solche Konstruktion benötigt natürlich kostbaren Platz im Gehäuse.

Samsung soll allerdings etwas Freiraum für einen großen Energiespeicher gewinnen, indem die mutmaßliche Dualkamera auf der Rückseite horizontal verbaut wird. Dann müsste aber zusätzlich auch die Hauptplatine des Smartphones kleiner ausfallen, um mehr Platz zu schaffen. Womöglich wissen wir bald mehr: Anfang August 2018 findet angeblich die Präsentation des Galaxy Note 9 statt.