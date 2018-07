Samsung Galaxy Note 9: So viel soll das Top-Smartphone kosten

Im August 2018 wird Samsung das Galaxy Note 9 der Öffentlichkeit präsentieren. Mittlerweile sind bereits einige Details zu dem Top-Smartphone aufgetaucht: So soll etwa mittlerweile der Verkaufspreis bekannt sein. Offenbar ist das Note 9 in diesem Bereich seinem Vorgänger ähnlich.



Zumindest in Polen soll das Galaxy Note 9 zum Preis von umgerechnet knapp 992 Euro erscheinen, berichtet GSMArena unter Berufung auf die polnische Webseite Spider's Web. Die Information soll von einem Samsung-Mitarbeiter stammen, der an einer internen Einweisung für das kommende Vorzeigemodell teilgenommen hat. Zum Vergleich: Das Galaxy Note 8 kostete zum Marktstart in Deutschland 999 Euro. Dessen Nachfolger könnte also zum gleichen Preis erscheinen – oder zumindest nicht wesentlich teurer werden.

Gleiche Optik, gleicher Preis?

Neben dem Preis haben Galaxy Note 8 und Galaxy Note 9 vielleicht noch eine Gemeinsamkeit: Es gibt bereits mehrere Hinweise darauf, dass sich die Smartphones zumindest in Bezug auf die Vorderseite kaum voneinander unterscheiden werden. Veränderungen gibt es dafür im Inneren und auf der Rückseite. So soll das Note 9 zum Beispiel eine Dualkamera mit einer mechanischen Blende erhalten – wie schon das Galaxy S9 Plus.

Eine weitere Neuerung soll der S Pen sein: Die Variante für das Galaxy Note 9 unterstützt angeblich Bluetooth und hat demnach einen kleinen Akku. Zudem soll ein großer Energiespeicher im Smartphone verbaut sein – womöglich auch, um den Eingabestift aufzuladen. Am 9. August 2019 wird Samsung das High-End-Gerät der Öffentlichkeit vorstellen, spätestens dann wissen wir, was an den Gerüchten dran ist.