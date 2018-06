Samsung Galaxy Note 9 soll Anfang August erscheinen

Zieht Samsung die Präsentation in diesem Jahr tatsächlich vor? Angeblich dauert es gar nicht mehr lange, bis das Galaxy Note 9 offiziell ist. Schon Anfang August wird das Smartphone womöglich enthüllt. Schon zuvor hieß es, dass der südkoreanische Hersteller die Vorstellung einiger kommender Top-Modelle etwas vorziehen wird – wegen eines weiteren Geräts, das ein ganz besonders Feature mitbringen soll.

Auf Twitter hat der in der Regel gut informierte Leaker Ice Universe nun behauptet, dass die Präsentation des Samsung Galaxy Note 9 auf den 2. oder 9. August 2018 fällt. Sollte das der Wahrheit entsprechen, wäre der Hersteller früher als in der Vergangenheit dran. Das Galaxy Note 8 wurde beispielsweise erst am 23. August 2017 enthüllt – also mehrere Wochen später.

Kommt auch das Galaxy S10 früher?

Bereits Ende April 2018 gab es Hinweise darauf, dass die Enthüllung des Galaxy Note 9 früher erfolgt als bei dessen Vorgänger im Vorjahr. Offenbar wurde das Smartphone bereits von einer Behörde für den chinesischen Markt zertifiziert. Anfang Mai hieß es dann erneut, dass wir das Note 9 früher sehen werden, als gedacht. Zudem soll auch das Galaxy S10 direkt im Januar gezeigt werden.

Samsung soll die Präsentationen des Galaxy Note 9 und Galaxy S10 vorziehen, damit diese Modelle mit größerem Abstand zu einem weiteren kommenden Gerät veröffentlicht werden können: dem Galaxy X. Auf dem MWC 2019 könnte der Hersteller endlich sein faltbares Smartphone der Öffentlichkeit präsentieren. Durch die verschobenen Release-Termine dürfte Samsung sicherstellen, dass sich die verschiedenen Modelle nicht gegenseitig den Markt streitig machen – zumindest nicht allzu sehr.