Galaxy S10 5G ist Samsungs neuer Foto-König

Das Galaxy S10 Plus war bislang das Samsung-Smartphone mit der besten Kamera. Nun wurde das Top-Modell offenbar abgelöst: Das Galaxy S10 5G soll noch bessere Fotos machen. Auf der Top-Liste der Kamera-Experten von DxOMark hat es sogar fast für den Spitzenplatz gereicht.

Das Samsung Galaxy S10 5G ist bei DxOMark mit einer Gesamtwertung von 112 Punkten auf Platz zwei eingestiegen. Damit landet es (sehr) knapp hinter dem Huawei P30 Pro, das ebenso 112 Punkte erreicht hat, aber den ersten Platz einnimmt. Zum Vergleich: Das S10 Plus hat 109 Punkte und liegt damit auf Platz fünf hinter dem Huawei Mate 20 Pro und P20 Pro.

Unterschied im Zoom

Während Galaxy S10 und S10 Plus auf eine Triple-Kamera setzen, nutzt das Samsung Galaxy S10 5G gleich vier Linsen auf der Rückseite. Vorhanden sind ein Weitwinkel- ein Tele- (für Zoom) und ein Ultraweitwinkel-Objektiv (für ein breites Sichtfeld). Zudem ist ein TOF-Sensor vorhanden, der räumliche Tiefe wahrnehmen kann. Mit diesem Aufbau soll es Fotos auf dem Niveau des P30 Pro liefern. Nur der Zoom sei beim Huawei-Smartphone sichtbar besser.

DxOMark lobt am Galaxy S10 5G die Farben, die wohl in vielen Lichtsituationen überzeugen. Zudem soll der Dynamikumfang sehr gut sein – das Smartphone kann demnach Bilder mit viel Licht und Schatten machen, ohne dass Teile des Fotos zu hell oder zu dunkel ausfallen. Außerdem stellt der Autofokus die Schärfe anscheinend sehr schnell ein. Zu den Pluspunkten gehört auch der Bokeh-Effekt, der den Hintergrund unscharf machen kann.

An negativen Punkten nennt DxOMark den Detailverlust bei Zooms und nicht ganz stimmige Feinheiten beim Kontrast. Bis ihr das Samsung Galaxy S10 5G in den Händen haltet, könnte Samsung diese Punkte aber bereits ausgebessert haben. In Deutschland ist das Smartphone noch nicht erschienen – einen Veröffentlichungstermin hat der Hersteller noch nicht genannt. Der Release ist für den Sommer 2019 geplant.