Samsung Galaxy S10: Android-10-Beta-Programm ist gestartet

Samsung hat damit begonnen, die Beta zu Android 10 für Samsung Galaxy S10, S10+ und S10e auszurollen. In Südkorea hat das Update bereits erste Geräte erreicht. Die Verschiebung des Rollouts war also nur von kurzer Dauer.

Auch in Deutschland soll das Samsung Galaxy S10 die Beta zu Android 10 bald erhalten, berichtet SamMobile. Die Registrierung für das Test-Programm werde vermutlich am Montag, dem 14. Oktober 2019 eröffnen – auch wenn dies noch nicht offiziell sei. Ein Medienbericht hatte zuletzt falsche Hoffnungen auf einen früheren Rollout in Deutschland gemacht.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Bislang konnten sich in Südkorea nur 1000 Nutzer für das Beta-Programm registrieren. Der Hersteller will aber noch mal nachlegen und ab Montag weitere Plätze freigeben. Auch in Deutschland werdet ihr euch sicherlich beeilen müssen, wenn ihr Android 10 vorab auf eurem Samsung Galaxy S10 testen möchtet. Die Registrierung wird wie üblich über die Samsung Members App erfolgen.

Galaxy S10 bekommt auch One UI 2.0

Die Beta für das Samsung Galaxy S10 beinhaltet nicht nur eine Testversion von Android 10, sondern auch von One UI 2.0. SamMobile hat bereits Details zur neuen Ausgabe der Benutzeroberfläche ausgegraben. Anders als bei der Ursprungsversion handle es sich dieses Mal nicht um ein umfassendes Redesign. Vor allem in optischer Hinsicht soll sich kaum etwas verändern.

Unter anderem soll One UI 2.0 die Gesten-Navigation von Android 10 beinhalten. Diese dürfte auch als Standard eingestellt sein. Denn wie wir seit einiger Zeit wissen, verpflichtet Google Hersteller von Android-Smartphones inzwischen dazu. Angst haben, dass eure Schutzhülle Gesten an den Kanten des Displays verhindert, müsst ihr offenbar nicht. One UI 2.0 soll eine Einstellungsmöglichkeit mitbringen, die genau dieses Problem adressiert.

Zu den weiteren Neuerungen zähle, dass ihr für Wireless Power Share fortan ein Akku-Limit in Prozent festlegen könnt. Fällt euer Akkustand unter diese Grenze, hört euer Samsung Galaxy S10 von selbst auf, andere Geräte kabellos aufzuladen. Ihr könnt offenbar einen Wert von 30 bis 90 Prozent einstellen. Bislang kommt es immer dann zum automatischen Abbruch, sobald die Batterie nur noch zu 30 Prozent aufgeladen ist.