Galaxy S10, Note 10, A50 und Co.: Diese coolen Features liefert One UI 2.0

Die Beta zu Android 10 kommt ab heute auch außerhalb Südkoreas auf das Samsung Galaxy S10. Das nimmt der Hersteller zum Anlass, einige Features von One UI 2.0 vorzustellen. Auch andere Geräte wie etwa das Galaxy Note 10 oder das A50 werden die neue Benutzeroberfläche erhalten – allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.

In einem offiziellen Blog-Post erklärt Samsung, welche Änderungen euch in One UI 2.0 erwarten. Besitzer des Samsung Galaxy S10, S10e oder S10+ können die neue Benutzeroberfläche ab heute ausprobieren, wenn sie die Beta zu Android 10 auf ihrem Gerät installieren. Samsung habe diverse Funktion verbessert, um das Erlebnis noch "natürlicher, nahtloser und effizienter" zu gestalten.

One UI 2.0 ist noch aufgeräumter

Einen umfassenden Überblick über sämtliche Neuerungen in One UI 2.0 gibt Samsung allerdings nicht. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf einige wenige, besonders erwähnenswerte Features, die das Samsung Galaxy S10 ab heute erreichen. Unter anderem hat der Hersteller die Benutzeroberfläche weiter aufgeräumt, damit ihr euch auf das Wesentliche fokussieren könnt. Kleinere Pop-ups, verstecktere Ladebalken und einfachere Button-Anordnungen sollen dafür sorgen, dass ihr die Übersicht behaltet.

In One UI 2.0 sind die Pop-ups kleiner (© 2019 Samsung)

Neuer Dark Mode für das Galaxy S10

Außerdem beinhaltet One UI 2.0 einen optimierten Dark Mode. Dieser passt die Helligkeit von Bildern, Texten und Farben nachts intelligent an. Das schont nicht nur eure Augen, sondern wirkt sich auch positiv auf die Akkulaufzeit aus. Neu ist, dass der Dark Mode nun auch euren Home Screen abdunkelt, wir ihr in dem Bild über diesem Artikel sehen könnt.

Auf dem Sperrbildschirm des Samsung Galaxy S10 passt One UI 2.0 außerdem Farbe und Format der angezeigten Informationen automatisch an. Dass soll gewährleisten, dass ihr Uhrzeit und Benachrichtigungen etwa auch dann lesen könnt, wenn euer Hintergrundbild die gleiche Farbe hat.

Der Sperrbildschirm in One UI 2.0 (© 2019 Samsung)

Mehr Möglichkeiten zur Selbstkontrolle

Darüber hinaus bietet die "Digital Wellbeing"-App auf dem Samsung Galaxy S10 fortan mehr Möglichkeiten. Sie beinhaltet nun etwa den "Focus Mode", der euch besonders zeitraubende Apps vorübergehend pausieren lässt. Samsung hat offenbar sämtliche "Digital Wellbeing"-Features implementiert, die Google für Android-10-Geräte vorschreibt.

Zum digitalen Wohlbefinden trägt anscheinend auch die Performance des eigenen Smartphones bei. Deswegen stellt euch Samsung im "Device Care"-Menü neue Tools zur Verfügung, mit denen ihr euer Samsung Galaxy S10 fit halten könnt. Das Smartphone empfiehlt euch nun beispielsweise, unnötige Dateien zu löschen oder im Hintergrund geöffnete Apps zu schließen.