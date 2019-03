Samsung Galaxy S10: Fehler soll Akkulaufzeit deutlich verringern

Ihr nehmt euer Samsung Galaxy S10 nach einer Weile aus der Tasche – und der Akku ist leer. Dieses Erlebnis sollen derzeit etliche Besitzer des Top-Smartphones machen. Offenbar ist ein Bug dafür verantwortlich, dass sich das Gerät von alleine einschaltet.

Der Bug betrifft angeblich das Feature "Tippen zum Aufwecken", berichtet SamMobile. So beschweren sich vermehrt Nutzer, dass ihr Galaxy S10 in der Tasche von alleine angeht. Mitunter merken die Besitzer dies, weil das Smartphone vibriert – ein Hinweis darauf, dass es keinen Fingerabdruck erkannt hat. Mitunter soll das Feature sogar die Kamera aktivieren, wodurch der Akkuverbrauch noch größer sei.

Warten auf ein Update

Laut Samsung sollen Betroffene auf ihrem Galaxy S10 zwei Features ausschalten: "Tippen zum Aufwecken" und das "Always on"-Display. Allerdings macht sich unter den Nutzern teilweise berechtigter Unmut breit: Bei einem Preis von knapp 900 Euro aufwärts sollte ein High-End-Gerät auch ordnungsgemäß funktionieren. Zum Glück scheint das Problem regional begrenzt zu sein: Vor allem Nutzer in den USA melden den beschriebenen Bug auf Einheiten des S10 und S10 Plus.

Entsprechend sollte Samsung das Problem mittels eines Software-Updates aus der Welt schaffen können. Allerdings sind dies nicht die einzigen Schwachstellen des Galaxy S10. So warten Nutzer bereits auf ein Update, dass die Genauigkeit des Fingerabdrucksensors erhöht. Und auch die Gesichtserkennung kann offenbar eine Aktualisierung vertragen, da sie relativ einfach überlistet werden kann.