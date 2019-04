Samsung Galaxy S10: Kamera besitzt nach Sicherheitsupdate Nachtmodus

Ein brandneues Smartphone wie das Galaxy S10 soll nicht nur schnell, sondern auch sicher bleiben. Samsung hat genau aus diesem Grund nun auch das ausstehende Sicherheitsupdate für den Monat April 2019 für das Smartphone auf die Reise gebracht. Mit im Gepäck ist zudem ein frisches Feature für die Kamera des S10.

Der Hersteller aus Südkorea verteilt das Update zeitgleich für das Galaxy S10, das größere Galaxy S10 Plus und das etwas günstigere S10e. Solltet ihr bisher dennoch keine Benachrichtigung mit der Aufforderung zum Download erhalten haben, braucht euch das aber nicht zu beunruhigen. SamMobile zufolge hat Samsung die Verteilung zunächst in der Schweiz gestartet. Bis die Software auch den deutschen Markt erreicht hat, können durchaus einige Tage oder Wochen vergehen.

Nachtaufnahmen wann immer ihr wollt

Eine Schwäche des Samsung Galaxy S10 war bisher der vollautomatische "Bright Night"-Modus zum Fotografieren bei Nacht. Er aktivierte sich ausschließlich nach eigenem Ermessen. Und nicht unbedingt dann, wenn der Nutzer das wollte. Nach Installation des frisch erschienenen Updates ändert sich das. In der Kamera-App gibt es künftig einen "Nachtmodus", den ihr ein- und ausschalten könnt, wann immer ihr möchtet.

Auch wenn ihr nun jederzeit auf die sinnvolle Funktion der Kamera zurückgreifen könnt, ist der Nachtmodus des Galaxy S10 noch nicht perfekt. Samsung kann aber schließlich weiter an dem Smartphone arbeiten und Verbesserungen per Update nachliefern. Bleibt nur abzuwarten, ob der Nachtmodus des S10 vielleicht doch noch an den des Huawei P30 Pro herankommt.