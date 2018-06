Samsung Galaxy S10: Sehen wir hier einen Prototyp?

Während das Galaxy Note 9 seinem Vorgänger zum Verwechseln ähnlich sehen soll, könnte Samsung beim Design des Galaxy S10 ganz neue Wege einschlagen. Ein Foto soll nun einen Prototyp des zukünftigen Samsung-Smartphones zeigen. Ob das Top-Modell wirklich so aussehen wird, ist aber fraglich.

Veröffentlicht wurde das Bild vom Leaker Ice Universe via Twitter. Ihr findet das Bild in dem unter diesem Artikel eingebundenen Tweet, der mit den Worten "This may be a design beyond" versehen ist. Dabei handelt es sich offenbar um eine Anspielung auf den mutmaßlichen Codenamen des Samsung Galaxy S10. Das abgebildete Smartphone weist einen auf allen Seiten enorm dünnen Display-Rand auf. Außerdem fällt auf, dass Hörer, Frontkamera und jegliche Sensoren auf der Vorderseite des Gerätes fehlen.

Erhält das Galaxy S10 eine ausfahrbare Frontkamera?

Eine Notch hat der mutmaßliche Prototyp des Samsung Galaxy S10 daher ebenfalls nicht. Dass Samsung auf eine Frontkamera verzichtet, ist mehr als unwahrscheinlich. Sollte das Foto also tatsächlich das Design des kommenden Flaggschiffs zeigen, könnte der Hersteller möglicherweise auf eine ähnliche Lösung setzen, wie sie etwa im Oppo Find X oder dem Vivo Nex zum Einsatz kommt.

Bei den beiden kürzlich vorgestellten Smartphones verbirgt sich die Frontkamera hinter der Vorderseite und fährt bei Bedarf aus. Der dadurch gewonnene Platz auf der Front der Geräte kommt einem größeren Display zugute. Der Verzicht auf einen Hörer könnte beim Galaxy S10 durch eine Technologie kompensiert werden, die das Display selbst zur Tonübertragung befähigt.

Ob es tatsächlich so kommen wird, erfahren wir möglicherweise bereits im Januar 2019. Vielleicht handelt es sich bei dem Foto aber auch um eine Fälschung, die auf einem Bild des Galaxy S9 basiert. Zumindest Leak-Experte Steve Hemmerstoffer ist von der Echtheit der Abbildung nicht überzeugt. So oder so veranschaulicht die Aufnahme aber die aktuelle Design-Entwicklung in der Smartphone-Branche. Was haltet ihr von dem Bild? Wünscht ihr euch ein solches Design für das Galaxy S10?