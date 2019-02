Samsung Galaxy S10: So sehen die Kopfhörer Galaxy Buds aus

Am 20. Februar 2019 stellt Samsung das Galaxy S10 vor. Zur Präsentation bringt das Unternehmen mutmaßlich auch die kabellosen In-Ears namens Galaxy Buds mit. Von den Kopfhörern sind im Netz nun ein Bild und der Preis aufgetaucht.

Das komplette Design der Galaxy Buds ist auf der Aufnahme, die WinFuture veröffentlicht hat, leider nicht zu sehen. Die weißen Kopfhörer verstecken sich in ihrer Aufbewahrungsbox. Wir gewinnen allerdings schon einmal einen ersten Eindruck. Ihr findet das Bild in einem Tweet am Ende dieses Artikels. Zudem deutet die Aufnahme ein interessantes Feature an.

Mit "Powershare" kabellos laden

Das Trage-Case der Galaxy Buds ist gleichzeitig auch eine Ladehülle und die liegt auf einem Smartphone. Bei diesem soll es sich um ein Samsung Galaxy S10 (Plus) handeln. Das künftige Samsung-Flaggschiff unterstützt angeblich das praktische "Reverse Wireless Charging"-Feature und kann andere Geräte mit neuer Energie versorgen. Dazu müsst ihr die Funktion aktivieren und ein anderes Smartphone, eure Kopfhörer oder Smartwatch auf die Rückseite des Galaxy S10 (Plus) legen. Die veröffentlichte Aufnahme zeigt womöglich, wie das Ganze aussehen könnte. Samsung selbst nennt die Funktion, die wir bereits vom Huawei Mate 20 Pro kennen, wohl "Powershare".

Samsung selbst hat die Galaxy Buds, die 149 Euro kosten sollen, offiziell noch nicht angekündigt. Zuletzt verriet sich das Unternehmen allerdings, weil es das Zubehör für kurze Zeit versehentlich auf einer Unterseite der türkischen Samsung-Seite erwähnte. Auf der großen Bühne soll der Hersteller die In-Ears angeblich am 20. Februar zum Thema machen.