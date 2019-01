Samsung Galaxy S10: So sollen die drei Modelle nebeneinander aussehen

Das Samsung Galaxy S10 wird sehr wahrscheinlich in drei unterschiedlichen Modellen erscheinen. Was bereits seit Längerem durch die Gerüchteküche geistert, wird nun langsam zur Gewissheit. Ein aktuelles Bild liefert den Mutmaßungen zu Versionen und Design neue Nahrung.

"Samsung Galaxy S10E" – so soll die günstige Version des nächsten Flaggschiffs aus Südkorea heißen. Mit dieser Ausführung will der Hersteller mutmaßlich dem iPhone Xr Konkurrenz machen. Der Leak-Experte Evan Blass aka evleaks hat über Twitter ein Bild veröffentlicht, auf dem die drei Modelle in einer Reihe zu sehen sein sollen. Rechts neben dem S10E sei das "normale" S10 abgebildet, rechts daneben das S10 Plus. Ihr findet den Tweet am Ende dieses Artikels.

Kein Fingerabdrucksensor zu sehen

Die Bilder stammen mutmaßlich von einem Hersteller für Schutzhüllen. Entsprechend sind die drei Modelle des Galaxy S10 von einem Case umgeben. Trotzdem sind Unterschiede gut zu erkennen: So bestätigt das Bild zum Beispiel das Gerücht, dass im S10E auf der Rückseite "nur" eine Dualkamera zum Einsatz kommt. Die beiden besser ausgestatteten Modelle scheinen hingegen über eine Triple-Kamera mit horizontaler Ausrichtung zu verfügen.

Ein Fingerabdrucksensor ist offenbar bei keinem der drei Geräte auf der Rückseite verbaut. Demnach ist es wahrscheinlich, dass Samsung mit dem Galaxy S10 ganz auf Gesichtsentsperrung setzt – oder ergänzend einen Fingerabdrucksensor im Display untergebracht hat. Samsung hat für den 20. Februar 2019 zu einer Veranstaltung eingeladen. Aller Voraussicht nach wird das Unternehmen dort seine neuen Top-Smartphones präsentieren – und Gerüchten zufolge auch sein Falt-Smartphone Galaxy F.