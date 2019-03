Samsung Galaxy S10: Update zum Marktstart verbessert Fingerabdrucksensor

Verbesserungen zum Verkaufsstart: Ab sofort sind das Samsung Galaxy S10, das Galaxy S10 Plus und das Galaxy S10e im Handel erhältlich. Ein Update soll unter anderem die Genauigkeit des Fingerabdrucksensors verbessern.

Wenn ihr euch das Galaxy s10 oder eines seiner Geschwistermodelle zulegt, könnt ihr direkt nach dm Start eine Aktualisierung installieren. Das sogenannte "Day-One-Update" soll zum Beispiel die Leistung des Fingerabdrucksensors verbessern. Außerdem wird die Stabilität der Kamera verbessert. Insgesamt soll das Update die Leistung verbessern, die Stabilität erhöhen und kleinere Fehler ausräumen.

Bixby-Button neu belegen

Dem Changelog zufolge gibt es außerdem eine Funktion, "um festzulegen, welche App oder Funktion beim Drücken der Bixby-Taste ausgeführt werden soll". Mit dem Galaxy S10 hat Samsung die Möglichkeit eingeführt, den Bixby-Button mit einer anderen Funktion zu belegen. Ihr seid also nicht mehr darauf festgelegt, die Taste zum Aufrufen der Assistenz zu nutzen. In der Software soll außerdem das Sicherheitsupdate für Februar 2019 enthalten sein. Es lohnt sich also in jedem Fall, die Aktualisierung sofort zu installieren.

Seit dem 8. März 2019 sind das Galaxy S10, das S10 Plus und das S10e offiziell auch in Deutschland erhältlich. Die Standardversion des S10 ist ab 900 Euro zu haben, das S10 Plus hat den Preis von mindestens 1250 Euro. Das Galaxy S10e soll dem iPhone Xr Konkurrenz machen und kostet ohne Vertrag 750 Euro. Wenn ihr wissen wollt, wie sich das S10 im Alltag beweist, hilft euch unser Testbericht weiter.