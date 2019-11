Samsung Galaxy S11: Sind 12 GB RAM der neue Standard?

Nachdem zuletzt erste Bilder des Samsung Galaxy S11 durchgesickert sind, ist das Smartphone nun auch in einem Benchmark aufgetaucht. Daraus geht hervor, dass das Flaggschiff mit 12 GB RAM ausgestattet ist.

So viel Arbeitsspeicher verbaut Samsung aktuell nur beim Galaxy Note 10+ und beim Galaxy S10+. Letzteres verfügt nur in den beiden teuersten Konfigurationen über 12 GB RAM. Das S10 muss sich dagegen mit 8 GB begnügen. Beachtet allerdings, dass es sich bei dem Gerät im Benchmark um das Samsung Galaxy S11 5G handelt, wie SamMobile berichtet. Es ist also nicht garantiert, dass auch das Standardmodell 12 GB RAM bieten wird.

Galaxy S11: 12 GB RAM nur für die 5G-Version?

Gerüchten zufolge unterscheiden sich Standard- und 5G-Version zumindest hinsichtlich des verfügbaren internen Speichers. Das Galaxy S11 5G soll mit 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich ein. Bei der LTE-Version entfalle dagegen die mittlere Konfiguration. Es ist also zumindest denkbar, dass es auch Unterschiede beim Arbeitsspeicher gibt.

Ebenfalls unklar ist, ob das Samsung Galaxy S11 5G in allen Konfigurationen 12 GB RAM besitzt – oder nur in der teuersten. SamMobile zufolge dürfte das S11+ aber in allen Varianten so viel Arbeitsspeicher besitzen. Der interne Speicher betrage beim großen Modell wahlweise 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB.

Android 10 und Exynos 990

Der Benchmark gibt aber nicht nur Auskunft über den Arbeitsspeicher des Samsung Galaxy S11 5G. Er verrät auch Details zu Chipsatz und Betriebssystem. Wie erwartet, dient offenbar der Exynos 990 als Antrieb. Er unterstützt 120-Hz-Displays und ermöglicht den Einsatz einer 108-MP-Kamera. Beides ist für das S11 im Gespräch.

Darüber hinaus deutet der Benchmark an, dass der Hersteller das Galaxy S11 ab Werk mit Android 10 ausliefert. Alles andere wäre allerdings auch eine große Überraschung. Schließlich steht die neue Version von Googles mobilem Betriebssystem auch für das S10 bald zur Verfügung. Neben dem S11 und dem S11+ wird es wohl auch 2020 wieder ein Einstiegsmodell geben: Zum Galaxy S11e sind vor Kurzem erste Bilder aufgetaucht.