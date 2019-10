Samsung Galaxy S11: Kamera könnte große Überraschung bieten

So langsam nimmt sich die Gerüchteküche des Samsung Galaxy S11 an. Nachdem vor kurzem der mutmaßliche Enthüllungstermin die Runde gemacht hat, befeuert ein Leak-Experte nun die Spekulationen zur Kamera.

Das Samsung Galaxy S11 habe keinen normalen 5-fachen Zoom schreibt Ice universe auf Twitter. Weitere Informationen liefert der in Sachen Samsung gut informierte Leaker nicht. Was also soll das bedeuten? Bekommt das Smartphone einen Zoom, der euer Motiv mehr als 5-fach vergrößert? Vielleicht einen 10-fach-Zoom? Wir vermuten, dass es eher um die Funktionsweise geht.

Samsung Galaxy S11 mit stufenlosem Zoom?

Ein Nachteil optischer Smartphone-Zooms ist, dass sie sich nicht stufenlos verstellen lassen. Stattdessen habt ihr nur die Wahl zwischen zwei bis drei fixen Brennweiten. Jede dazwischen liegende Vergrößerung oder Verkleinerung berechnet das Smartphone digital. Der Nachteil: Darunter leidet die Bildqualität. Zoom-Objektive von Spiegelreflexkameras bilden dagegen jede Entfernung zwischen der Minimal- und der Maximal-Brennweite optisch ab. Bietet das Samsung Galaxy S11 tatsächlich als erstes Smartphone ebenfalls diese Möglichkeit? Das zumindest spekulieren einige Follower von Ice Universe.

Möglicherweise könnten dabei die flüssigen Kamera-Linsen eine Rolle spielen, die das Samsung Galaxy S11 Gerüchten zufolge erhalten soll. Diese würden laut PhoneArena zusätzlich zu den herkömmlichen zum Einsatz kommen und seien in der Lage, extrem schnell den Fokuspunkt ändern. Samsung habe bereits viele Jahre mit einem Anbieter solcher Linsen (Varioptic) zusammengearbeitet. Bislang sei das Proukt aber nicht für den Einsatz in Smartphones infrage gekommen.

Inzwischen ist Varioptic Teil von Corning, das wiederum eine strategische Partnerschaft mit Samsung eingegangen ist. Möglicherweise ein Hinweis, dass die flüssigen Linsen im Samsung Galaxy S11 zum Einsatz kommen? Wir sind gespannt.

108-MP-Kamera für das Samsung Galaxy S11?

Darüber hinaus heißt es, das Samsung Galaxy S11 könnte eine Kamera bekommen, die mit 108 MP auflöst. Das wäre unserer Meinung nach eine große Überraschung. Denn zwar hat Samsung bereits einen 108-MP-Prozessor vorgestellt. Doch in der Vergangenheit konzentrierte sich der Hersteller bei seinen Premium-Geräten auf die Bildqualität und weniger darauf, die Megapixel in die Höhe zu treiben. Der 64-MP-Sensor des Unternehmens ist etwa nur in seinen Mittelklasse-Smartphones oder Handys der Konkurrenz zu finden.