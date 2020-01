Ob das Galaxy S10 (Bild) die neuen Features auch via Update erhält?

Was plant Samsung für das Galaxy S11? Eine Antwort darauf liefert uns offenbar die Benutzeroberfläche One UI 2.0 – noch vor dem Release des Smartphones. Im Code haben Experten nämlich Hinweise auf verschiedene Features entdeckt.

XDA Developers hat einen genaueren Blick auf Samsung One UI 2.0 geworfen. Im entsprechenden Update für das Galaxy Note 9 verbergen sich demnach Hinweise auf noch nicht verfügbare Features für Kamera und Akku. Erwähnung findet etwa die Funktion "Directors View", die es euch offenbar erlaubt, während des Filmens zwischen den verschiedenen Kamera-Linsen des Smartphones zu wechseln. Das ermöglicht quasi einen Filmschnitt, während ihr den Clip aufnehmt.

Außerdem sei ein "Pro Video"-Modus in Arbeit, der euch die Kontrolle über Verschlusszeit, Blende und Co. geben dürfte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Samsung die Features mit dem Galaxy S11 einführt.

Der perfekte Schnappschuss durch KI?

Ein weiteres verstecktes Feature im Code trägt den Namen "Single Take Photo". Hierbei könnte es sich um einen Modus handeln, der automatisch mehrere Bilder macht und euch so hilft, das richtige Timing für das perfekte Foto zu finden. Womöglich unterstützt die künstliche Intelligenz dabei, ein gutes Motiv zu finden und automatisch ein Bild zu schießen.

Zusätzlich liefert One UI 2.0 Hinweise auf neue Bokeh-Effekte. Wenn ihr den Live Fokus auf dem Galaxy S11 nutzt, um den Hintergrund unscharf zu machen, sollen euch vier neue Modi zur Verfügung stehen, die auf älteren Samsung-Smartphones noch nicht vorhanden sind. Einer davon trägt den Namen "Vintage" und dürfte für einen Retro-Look sorgen.

Akkuzustand stets im Blick

Außerdem könnt ihr euch wohl auf eine Neuerung für den Akku freuen. Im Code finden sich Hinweise auf ein "Battery Life"-Menü, das euch anzeigt, in welchem Zustand sich der Energiespeicher befindet. Erreicht dieser seine ursprüngliche Kapazität nicht mehr, dürfte euch das Galaxy S11 einen Hinweis darauf geben. Das ist besonders praktisch, wenn ihr ein Smartphone über einen längeren Zeitraum benutzen wollt. Mit der Zeit verschließen Akkus nämlich, normalerweise merkt ihr das aber erst dann, wenn die Laufzeit merklich sinkt.

Wir gehen davon aus, dass alle genannten Features mit dem Galaxy S11 zwar vorgestellt werden, anschließend aber auch ältere Samsung-Smartphones via Update erreichen. Gewissheit haben wir hierzu aber noch nicht. Für eine Antwort müssen wir uns wohl noch bis zur Präsentation des Smartphones gedulden. Noch gibt es keinen Termin für die Enthüllung, angeblich ist es aber am 18. Februar 2020 schon so weit.