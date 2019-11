Lange dauert es nicht mehr: Im Frühjahr 2020 präsentiert Samsung voraussichtlich das Galaxy S11. Offenbar liefert uns der Hersteller wie beim Vorgänger drei Varianten des Top-Modells. Aus der Gerüchteküche gibt es nun besonders für Fans der günstigsten Ausführung gute Nachrichten. Anscheinend ist Schluss mit flachen Handys. Außerdem gibt es einen Hinweis darauf, wann die neue S-Reihe offiziell ist.

Samsung soll insbesondere dem Nachfolger des Galaxy S10e ein Upgrade verpassen. Angeblich erhält auch das günstigste Modell des Galaxy S11 ein Display, das sich um die Seiten links und rechts krümmt. Das behauptet zumindest der treffsichere Leak-Experte Evan Blass, dessen Tweets momentan nur für Follower einsehbar sind. Somit soll Samsung bei allen Ausführungen auf ein Curved-Edge-Bildschirm setzen. Und das ist durchaus denkbar: Selbst andere Hersteller verbauen mittlerweile verstärkt gekrümmte Screens. Ein Beispiel ist das Huawei Mate 30 Pro.

So groß sollen die Galaxy-S11-Modelle sein

Blass konnte wohl noch weitere Informationen in Erfahrung bringen. Das kleinste und vermutlich günstigste Galaxy S11 soll ein Display besitzen, das zwischen 6,2 und 6,4 Zoll in der Diagonale misst. Das mittlere Modell erhält hingegen wohl einen 6,7-Zoll-Screen. Für die größte Variante (Galaxy S11 Plus) sei ein 6,9-Zoll-Bildschirm geplant. Laut diesen Details wächst die Smartphone-Reihe also: Das bereits erhältliche Galaxy S10 besitzt "nur" ein 6,1-Zoll-Display, das Plus-Modell verwendet eine Anzeige, die 6,4 Zoll in der Diagonale misst.

Offenbar setzt Samsung beim Galaxy S11 verstärkt auf den neuen Mobilfunk-Standard. Alle drei Smartphones sollen in einer Ausführung mit 5G-Internet erscheinen. Die beiden kleineren Modelle kommen angeblich auch in einer Variante, die nur LTE unterstützt. Wie hoch der Aufpreis für 5G ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Wann steht der Release an?

Damit noch nicht genug: Blass will auch in Erfahrung gebracht haben, dass Samsung den traditionellen Release-Zeitraum beibehält. Alle Versionen des Galaxy S11 sollen zwischen Mitte und Ende Februar 2020 enthüllt werden. Zur Erinnerung: Das Galaxy S10 hat der Hersteller am 20. Februar 2020 präsentiert.

Mittlerweile gibt es mehrere mutmaßliche Details zum Galaxy S11. So könnte der Akku deutlich größer als beim Vorgänger ausfallen und euch eine längere Laufzeit liefern. Außerdem rechnen wir mit einer Kamera, die Fotos in beeindruckender Qualität machen kann. Hierzu gibt es sogar ein Patent, laut dem Samsung besonders Aufnahmen vom Nachthimmel verbessern möchte.