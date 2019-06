Galaxy S11: Folgt Samsung dem ungeliebten Design-Trend?

Das Samsung Galaxy S11 macht voraussichtlich einige Dinge anders als der Vorgänger. Und nicht alle Änderungen könnten euch gefallen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wagt Samsung mit dem Galaxy Note 10 einen Schritt, den das Unternehmen auch bei den S-Modellen für 2020 fortführt.

Schluss mit dem Kabel: Das Samsung Galaxy S11 könnte im Gegensatz zum Vorgänger auf einen klassischen Kopfhöreranschluss verzichten. Habt ihr Lautsprecher oder Kopfhörer mit 3,5mm-Klinkenanschluss, könnt ihr diese wohl nur noch via USB-C-Adapter mit dem Flaggschiff verbinden. So kommt es vermutlich, wenn Samsung auch konsequent ist.

Wie die Konkurrenz

Der renommierte Leak-Experte Steve Hemmerstoffer hat sowohl vom Galaxy Note 10 als auch vom Galaxy Note 10 Pro Renderaufnahmen veröffentlicht. Sollten diese der Wirklichkeit entsprechen, hat Samsung bei beiden Smartphones den Kopfhöreranschluss gestrichen. Dabei ist der südkoreanische Hersteller derzeit eines der noch einzigen Unternehmen, die weiterhin auf diesen Anschluss bei Handys setzen.

Samsung würde also einem Trend folgen, indem das Unternehmen auf den alten Anschluss verzichtet. Andere Hersteller haben den Wegfall des Ports häufig mit dem geringen Platz im Gehäuse begründet. OnePlus hat etwa beim 6T argumentiert, dass so ein größerer Akku verbaut werden konnte. So könnte auch Samsungs Argument lauten. Das Note 10 Pro soll beispielsweise einen 4300-mAh-Akku besitzen.

Im Sinne der Galaxy Buds?

Zuletzt hat Samsung seine Galaxy Buds in den Vordergrund gerückt. Die komplett kabellosen Kopfhörer können sich nicht nur via Bluetooth mit eurem Smartphone verbinden. Mit einem Galaxy S10 könnt ihr diese (sowie die Galaxy Watch) auch kabellos aufladen – ebenso ein Feature, das in weiteren Premium-Smartphones von Samsung zum Einsatz kommen dürfte. Der Wegfall des Kopfhöreranschlusses könnte die Galaxy Buds also noch attraktiver für Samsung-Nutzer machen.

Womöglich fehlt es dem Samsung Galaxy S11 noch an einem weiteren Feature: Das Galaxy Note 10 kommt angeblich ohne Bixby-Button. Eine Taste, die damals zur Einführung mit dem Galaxy S8 viele Nutzer genervt hat. Mittlerweile hat Samsung allerdings auf die Beschwerden reagiert – und ihr könnt mit dem Button nicht nur Bixby aufrufen, sondern auch eine App oder Funktion eurer Wahl.